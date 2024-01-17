Бой Хильберто Рамиреса и Майриса Бриедиса за пояс IBF отменен

Международная боксерская федерация IBF подтвердила отмену титульного поединка в первом тяжелом весе за вакантный титул между

Бойцы подерутся за пояса с другими соперниками. Рамирес проведет в марте поединок с чемпионом мира по версии WBA Арсеном Гуламиряном.

Бриедис со своей командой в ближайшее время намерен возобновить переговоры о матч-реванше против Джея Опетая в рамках титульного противостояния по линии IBF.

Их первый бой состоялся в июле 2022 года. Тогда поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Джея Опетаи единогласным решением судей. С тех пор Майрис больше не появлялся на ринге.