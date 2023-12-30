Белал Мухаммад: Я разнесу Эдвардса за 2 раунда

Белал Мухаммад Фото: globallookpress.com
«Это один из самых легких поединков для меня. Я разнесу Леона Эдвардса за 2 раунда. После нашего боя он еще долго будет страдать»
Мухаммад в предыдущем бою одолел единогласным решением судей экс-претендента на титул Гилберта Бернса. Сейчас американец идет в промоушене на серии из девяти побед кряду.
Эдвардс является чемпионом UFC в полусреднем весе. В рамках второй защиты титула «Рокки» победил по очкам Колби Ковингтона. Всего у Леона 22 выигрыша и 3 поражения в ММА.