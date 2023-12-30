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    Белал Мухаммад: Я разнесу Эдвардса за 2 раунда

    Бокс/ММА ММА UFC Леон Эдвардс Колби Ковингтон Гилберт Бернс
    Второй номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC Белал Мухаммад в своих соцсетях рассказал, сколько времени ему потребуется, чтобы одержать победу над Леоном Эдвардсом.

    Белал Мухаммад
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    Белал Мухаммад

    «Это один из самых легких поединков для меня. Я разнесу Леона Эдвардса за 2 раунда. После нашего боя он еще долго будет страдать»

    Мухаммад в предыдущем бою одолел единогласным решением судей экс-претендента на титул Гилберта Бернса. Сейчас американец идет в промоушене на серии из девяти побед кряду.

    Эдвардс является чемпионом UFC в полусреднем весе. В рамках второй защиты титула «Рокки» победил по очкам Колби Ковингтона. Всего у Леона 22 выигрыша и 3 поражения в ММА.

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