Шон Брэдди готов провести реванш с Белалом Мухаммадом

Топовый боец полусредней весовой категории UFCв соцсетях высказался о желании провести ответный поединок против

«Уверен, что побью этого парня в 90% случаях. Надеюсь, он продолжит выигрывать и подниматься все выше в рейтинге. В таком случае мы обязательно встретимся с ним в клетке еще раз»

Поединок Брэдди против Мухаммада состоялся на турнире UFC 280 в октябре прошлого года. Тогда Белал одержал победу нокаутом во втором раунде.

Для Шона то поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он шел на серии из 15-ти выигранных поединков кряду. Сейчас Брэдди занимает девятую строчку в ростере полусредневесов, Мухаммад располагается на второй позиции.