Рой Джонс: Не вижу того, кто бы мог побить Кроуфорда

Рой Джонс Фото: globallookpress.com
«Я не вижу того, кто бы мог побить Кроуфорда. У него нет соперников в полусреднем весе. Его одолеет только более крупный боксер из другого дивизиона»
На данный момент Кроуфорду принадлежат 4 пояса в полусреднем весе. В последнем бою 36-летний американец одолел техническим нокаутом Эррола Спенса и объединил все титулы.
Теренс стал первым в истории бокса абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах. Ранее он был обладателем всех титулов в первом полусреднем весе. У Кроуфорда 40 побед и ни одного проигрыша в карьере.