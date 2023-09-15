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    Рой Джонс: Не вижу того, кто бы мог побить Кроуфорда

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд Эррол Спенс Рой Джонс
    Легендарный американский боксер Рой Джонс, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе, считает, что у Теренса Кроуфорда нет достойных конкурентов в полусреднем дивизионе.

    Рой Джонс
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    Рой Джонс

    «Я не вижу того, кто бы мог побить Кроуфорда. У него нет соперников в полусреднем весе. Его одолеет только более крупный боксер из другого дивизиона»

    На данный момент Кроуфорду принадлежат 4 пояса в полусреднем весе. В последнем бою 36-летний американец одолел техническим нокаутом Эррола Спенса и объединил все титулы.

    Теренс стал первым в истории бокса абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах. Ранее он был обладателем всех титулов в первом полусреднем весе. У Кроуфорда 40 побед и ни одного проигрыша в карьере.

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