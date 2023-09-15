Рой Джонс: Не вижу того, кто бы мог побить Кроуфорда

Легендарный американский боксер, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе, считает , что унет достойных конкурентов в полусреднем дивизионе.

«Я не вижу того, кто бы мог побить Кроуфорда. У него нет соперников в полусреднем весе. Его одолеет только более крупный боксер из другого дивизиона»

На данный момент Кроуфорду принадлежат 4 пояса в полусреднем весе. В последнем бою 36-летний американец одолел техническим нокаутом Эррола Спенса и объединил все титулы.

Теренс стал первым в истории бокса абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах. Ранее он был обладателем всех титулов в первом полусреднем весе. У Кроуфорда 40 побед и ни одного проигрыша в карьере.