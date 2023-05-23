Порье считает, что Гейджи не прогрессирует уже 5 лет

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легкой весовой категориидал комментарий в адрес своего предстоящего соперника

«После поединка с Физиевым все говорят о том, что Джастин изменился. Он классно двигался и часто использовал джеб. Но кардинальных перемен у него нет. Джастин такой же, как и в 2018-м во время нашего первого боя. Просто сейчас он стал чуть более аккуратным»

Первый поединок Порье и Гейджи проходил в апреле 2018-го. Тогда Дастин одержал победу нокаутом в четвертом раунде. Их реванш должен состояться летом 2023-го на турнире UFC 291.

На данный момент бойцы занимают вторую и третью позиции в рейтинге дивизиона до 70,3 кг. Напомним, что Порье в предыдущем своем бою одолел удушающим приемом Майкла Чендлера, а Гейджи выиграл решением у Рафаэля Физиева.