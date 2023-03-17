Усман и Эдвардс согласны провести поединок против Макгрегора за пояс

Леон Эдвардс и Камару Усман Фото: globallookpress.com
Леон отреагировал на потенциальный поединок против ирландца следующим образом:
«Я король этого дивизиона. Мне некого бояться. Я готов драться с любым соперником»
Камару Усман также заявил о своей готовности провести бой против Конора Макгрегора:
«Я и ранее говорил, что не против провести поединок с Конором. Если мне удастся вернуться себе пояс, то почему бы нам с Макгрегором не устроить очный бой?»
Титульный поединок Леона Эдвардса и Камару Усмана состоится в ночь с 18 на 19 марта. Их бой станет главным событием вечера на грядущем турнире в Великобритании.