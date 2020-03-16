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    Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

    Бокс Тайсон Фьюри
    Британский боксер Тайсон Фьюри и его двоюродный брат Хьюи могут получить восьмилетние дисквалификации, сообщает The Guardian.

    Тайсон Фьюри
    Тайсон Фьюри

    Антидопинговая служба Великобритании (UKAD) начала второе расследование из-за двух проваленных допинг-тестов спортсменов. В 2015 году анализы Фьюри дали положительный результат на запрещенный стероид нандролон. Тогда боксер утверждал, что это произошло в результате употребления в пищу мяса дикого кабана.

    Однако в недавнем материале от The Mail on Sunday сообщалось, что член команды Фьюри предлагал фермеру из Ланкашира Мартину Карефуту взятку в 30 тысяч долларов за прикрытие употребления допинга. В итоге фермер солгал во время расследования, заявив, что это он продал кабана Фьюри, однако в итоге ему так и не заплатили.

    Напомним, в феврале 2020 года Тайсон Фьюри завоевал чемпионский титул WBC в супертяжелом весе благодаря победе над Деонтеем Уайлдером. 0

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