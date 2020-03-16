Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

Британский боксери его двоюродный брат Хьюи могут получить восьмилетние дисквалификации, сообщает The Guardian.

Антидопинговая служба Великобритании (UKAD) начала второе расследование из-за двух проваленных допинг-тестов спортсменов. В 2015 году анализы Фьюри дали положительный результат на запрещенный стероид нандролон. Тогда боксер утверждал, что это произошло в результате употребления в пищу мяса дикого кабана.

Однако в недавнем материале от The Mail on Sunday сообщалось, что член команды Фьюри предлагал фермеру из Ланкашира Мартину Карефуту взятку в 30 тысяч долларов за прикрытие употребления допинга. В итоге фермер солгал во время расследования, заявив, что это он продал кабана Фьюри, однако в итоге ему так и не заплатили.

Напомним, в феврале 2020 года Тайсон Фьюри завоевал чемпионский титул WBC в супертяжелом весе благодаря победе над Деонтеем Уайлдером. 0