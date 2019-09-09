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    Поветкин может встретиться с Хантером

    Александр Поветкин
    Российский боксер Александр Поветкин может встретиться с американцем Майклом Хантером, сообщает Ring Polska.

    Александр Поветкин
    Александр Поветкин

    По информации издания, поединок предварительно намечен на 7 декабря. Место проведения — Эр-Рияд.

    Планируется, что данный бой станет частью андеркарда матча-реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руисом против экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа.

    Хантер 13 сентября в Нью-Йорке проведет бой против Сергея Кузьмина. На счету американца 17 побед и 1 поражение на профессиональном ринге.

    Поветкин в своем последнем поединке победил решением судей британца Хьюи Фьюри. 0

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