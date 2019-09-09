Поветкин может встретиться с Хантером

Александр Поветкин
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По информации издания, поединок предварительно намечен на 7 декабря. Место проведения — Эр-Рияд.
Планируется, что данный бой станет частью андеркарда матча-реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руисом против экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа.
Хантер 13 сентября в Нью-Йорке проведет бой против Сергея Кузьмина. На счету американца 17 побед и 1 поражение на профессиональном ринге.
Поветкин в своем последнем поединке победил решением судей британца Хьюи Фьюри. 0