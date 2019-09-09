Поветкин может встретиться с Хантером

Российский боксерможет встретиться с американцем, сообщает Ring Polska.

По информации издания, поединок предварительно намечен на 7 декабря. Место проведения — Эр-Рияд.

Планируется, что данный бой станет частью андеркарда матча-реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руисом против экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа.

Хантер 13 сентября в Нью-Йорке проведет бой против Сергея Кузьмина. На счету американца 17 побед и 1 поражение на профессиональном ринге.

Поветкин в своем последнем поединке победил решением судей британца Хьюи Фьюри. 0