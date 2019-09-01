Лебедев может возобновить карьеру

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA)после подведения итогов боя Алесандр Поветкин — Хьюи Фьюри заявил о готовности возобновить карьеру.

«Перед боем Поветкина была некая взволнованность. Показалось, что он был несколько уставшим перед этим поединком. Когда он слышит много нерусской речи, начинает выходить из себя. Я боялся, что он потеряет контроль и этим воспользуется британец. Честно скажу, я волновался, что судьи отдадут победу Фьюри.

А как вы отнесетесь к тому, что если я попробую подготовиться к бою с Илунги Макабу? У меня есть такая мысль. Если людям будет это интересно, то я готов», — сказал Лебедев в эфире «Матч ТВ».

На счету 40-летнего Лебедева 32 победы и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона решением судей. 0