ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» снова не выиграл«Манчестер Юнайтед» ужасно далек от борьбы за титул
  • 08:11
    • Рублев пробился в 1/8 финала US Open
  • 08:00
    • Поветкин победил Хьюи Фьюри в бою за пояс WBA
  • 23:42
    • «Ювентус» на последних минутах вырвал победу у «Наполи»
  • 23:22
    • Надаль — в четвертом круге Открытого чемпионата США
  • 23:08
    • Камболов вызван в сборную России вместо Миранчука
    Все новости спорта

    Лебедев может возобновить карьеру

    WBA Денис Лебедев
    Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Денис Лебедев после подведения итогов боя Алесандр Поветкин — Хьюи Фьюри заявил о готовности возобновить карьеру.

    Денис Лебедев
    Денис Лебедев

    «Перед боем Поветкина была некая взволнованность. Показалось, что он был несколько уставшим перед этим поединком. Когда он слышит много нерусской речи, начинает выходить из себя. Я боялся, что он потеряет контроль и этим воспользуется британец. Честно скажу, я волновался, что судьи отдадут победу Фьюри.

    А как вы отнесетесь к тому, что если я попробую подготовиться к бою с Илунги Макабу? У меня есть такая мысль. Если людям будет это интересно, то я готов», — сказал Лебедев в эфире «Матч ТВ».

    На счету 40-летнего Лебедева 32 победы и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона решением судей. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Проиграл непобежденному. Поветкин приблизился к завершению карьеры
  • 23/09/2018 в 11:45
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Зенит»
  • 1.64
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» должен вернуть доверие болельщиков
  • «Урал» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Сколько времени потребуется ЦСКА на раскачку в матче?
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Справится ли «Эвертон» с «Вулверхэмптоном»?
  • «Эвертон» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Андрей Воронцевич в матче с Нигерией Баскетбол Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в ТокиоВ Китае стартовало мировое первенство Вчера в 20:130
  • 10:36
    • Фонд Кадырова подарил игроку «Ахмата» автомобиль
  • 08:26
    • Ломаченко защитил два чемпионских пояса и завоевал титул WBC
  • 10:21
    • «Галатасарай» ведет переговоры по трансферу форварда «Монако»
    Рафаэль Надаль Теннис US Open. Надаль разгромил Чона, вылет Возняцки и ОстапенкоРезультаты матчей шестого игрового дня на Открытом чемпионате США по теннису 02:090
  • Экспресс дня

  • Продолжат ли «матрасники» идти без потерь?
  • 3.00
    •
  • 10:05
    • Лебедев может возобновить карьеру
  • 08:50
    • Шаповалов проиграл Монфису в третьем круге Открытого чемпионата США
  • 08:37
    • Осака прошла в четвертый раунд US Open, обыграв Гауфф
    «Севилья» Футбол Примера. «Севилья» не справилась с «Сельтой», «Барса» сыграла вничью с «Осасуной», «Вильярреал» примет «Реал»Результаты матчей 3-го тура чемпионата Испании 00:000
  • 21:48
    • Дортмундская «Боруссия» уступила «Униону»
  • 21:28
    • «Ливерпуль» крупно обыграл «Бернли»
  • 21:15
    • «Ахмат» спасся от поражения в матче с «Тамбовом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс
    Вся лента
    Баскетбол Прочие