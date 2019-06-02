Ковалев: Джошуа недооценил Руиса

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весепрокомментировал сенсационную победу мексиканцанад британцем​ в супертяжелом дивизионе.

«Джошуа очень недооценил Руиса, а Энди для своих габаритов оказался безумно быстрым, поэтому за его действиями чемпион просто не успевал. Посмотрите на Руиса — это толстяк, как его называют в США, с лицом ребенка. Такого сложного было бояться, но он сотворил самый яркий апсет, что мы видели за последние годы. Приветствуем нового чемпиона», — написал Сергей в Instagram.

Руис нокаутировал Джошуа в седьмом раунде и завоевал титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO. Для 29-летнего Джошуа это первое поражение в карьере. Реванш состоится до конца 2019 года. 0