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    Ковалев: Джошуа недооценил Руиса

    Энтони Джошуа WBC WBO WBA IBF
    Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал сенсационную победу мексиканца Энди Руиса над британцем Энтони Джошуа​ в супертяжелом дивизионе.

    Сергей Коваалев
    Сергей Коваалев

    «Джошуа очень недооценил Руиса, а Энди для своих габаритов оказался безумно быстрым, поэтому за его действиями чемпион просто не успевал. Посмотрите на Руиса — это толстяк, как его называют в США, с лицом ребенка. Такого сложного было бояться, но он сотворил самый яркий апсет, что мы видели за последние годы. Приветствуем нового чемпиона», — написал Сергей в Instagram.

    Руис нокаутировал Джошуа в седьмом раунде и завоевал титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO. Для 29-летнего Джошуа это первое поражение в карьере. Реванш состоится до конца 2019 года. 0

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