Цзю: Джошуа поймал Поветкина одним ударом

Бывший абсолютный чемпион мирапрокомментировал поединокв супертяжелом весе, в котором россиянин потерпел досрочное поражение.

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«Сенсация — это когда в спортсмена вообще никто не верит. А здесь всё-таки многие предрекали успех Александра. И вообще в бою было много моментов, когда Поветкин демонстрировал хороший уровень и прекрасно справлялся со своей работой. Начало у Поветкина получилось — прошли хорошие боковой и кросс. Я бы не сказал, что у Поветкина закончились силы. Просто его соперник более чётко просчитал то, как надо действовать. Конечно, Джошуа выжидал. Выжидал и в один момент поймал россиянина — Саша пропустил удар, а Энтони оставалась только добить.

Александру уже 39 лет. О какой нехватке опыта можно говорить? Олимпийский чемпион есть олимпийский чемпион. Я бы не стал хаять команду Поветкина относительно подготовки к бою, потому что я ничего не видел. Но тактически наш боксёр не был готов к работе. Если у него есть запал и желание доказать что-то самому себе, то, конечно, стоит. Найти ошибки — и вперёд! Но если он решит продолжать свою карьеру, ему надо будет придумывать не один план на бой, а два, три или даже четыре. И в зависимости от того, как будут складываться его поединки, менять этот план», — цитирует Цзю «Чемпионат». 0