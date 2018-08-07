Ковалев передумал завершать карьеру

Бывший чемпион мира по версии WBOпоблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что намерен провести реванш против колумбийца

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«Приветствую всех любителей бокса, всех своих фанатов. Хочу в первую очередь за поддержку, оказанную мне до боя и после боя. Да, я оказался в некомфортной и непростой ситуации. Благодарю, что поддержали. Это говорит о то, что вам небезразличен мой бокс, моя карьера. Я, выспавшись и отдохнув, могу сказать, что завершать ее не собираюсь.

Отдохну пару месяцев и с новыми силами подготовлюсь к новому поединку. Это, я думаю, будет матч-реванш с Альваресом. Я обязательно заберу этот титул, потому что Альвареса я обязан был проходить. Не буду строить отговорки. Как случилось, так случилось. Спасибо вам за поддержку! Храни вас бог!», — заявил боксер в ролике на Instagram.

Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в седьмом раунде и потерял титул WBO в полутяжелом весе. После поражения 35-летний россиянин заявил, что пришло время «вешать перчатки», но он не будет делать поспешных выводов. 0