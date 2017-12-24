Победы Власова и Граната, ничья Димитренко

Максим Власов (Россия) – Викапита Мероро (Намибия)

Первый тяжелый вес (до 90,7 кг)

Российский боксер первого тяжелого веса Максим Власов (41-2, 24 КО) седьмой подряд бой закончил досрочно, нокаутировав намибийца Викапиту Мероро (28-7, 14 КО).

Поединок закончился на второй минуте — Власов нанес апперкот слева, а затем левый боковой в голову, и африканец опустился на настил.

«Насколько я знаю, промоутеры ведут переговоры о бое за право стать обязательным претендентом или за титул регулярного чемпиона мира. Надеюсь, что эти переговоры к чему-то приведут», — сказал Власов.

Ожидается, что следующий бой Власова пройдет 3 февраля в Сочи в андеркарде полуфинального поединка WBSS между чемпионом IBF Муратом Гассиевым (25-0, 18 КО) и «обычным» чемпионом мира по версии WBA Юниером Дортикосом (22-0, 21 КО).

Альберто Пуэлло (Доминиканская Республика) – Франсиско Контрерас (Доминиканская Республика)

Первый полусредний вес (до 63,5 кг)

Доминиканский проспект первого полусреднего веса Альберто Пуэлло, занимающий WBA #9, WBC #15, остановил ветерана Франсиско Контрераса (30-8, 24 KO).

Возраст, скорость и скилл Пуэлло не позволили Контрерасу выполнить план на бой — 33-летний экс-претендент на пояс WBO 10 раундов пытался отправить соперника на настил одним мощным «выстрелом», но не преуспел. Итог — трижды по 100-90 в пользу Альберто.

«Контрерас хотел драку, но я слишком умен, чтобы ввязываться в такое. Я был сильнее и просто и уверенно набирал очки», — сказал Пуэлло.

Александр Димитренко (Германия) – Мильян Ровчанин (Сербия)

Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

Восьмой номер рейтинга IBF немец Александр Димитренко (40-3-1, 26 KO) не смог победить не знающего поражений сербского «мешкобойца» Мильяна Ровчанина (18-0-1, 12 КО), у которого до этого было лишь два соперника с позитивным «рекордом» (7-2 и 1-0).

В дебюте боя Димитренко пытался контратаковать из-за джеба, но не мог нащупать оптимальную дистанцию и выглядел довольно неуклюже. Во втором раунде Ровчанин ударил соперника после команды рефери «брейк», и Димитренко, «переигрывая» рухнул на настил. С серба сняли очко, а уже через несколько секунд боксеры устроили возню с фолами в клинче, за что также были оштрафованы.

В седьмом раунде с серба сняли еще одно очко — на этот раз за жест в сторону Димитренко сразу после гонга на перерыв.

Последние три раунда остались за хозяином ринга — немец давил, а на последней минуте начал прятать руки за спину и показывать сербу язык. Для победы этого, впрочем, не хватило: 96-90 Димитренко, 94-92 Ровчанин и 93-93.

Напомним, что изначально Димитренко должен был боксировать с 40-летним боснийцем Аднаном Реджовицем (18-2, 6 КО), однако последний отказался от боя из-за травмы.

Адриан Гранат (Швеция) – Иракли Гвенетадзе (Грузия)

Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

Шведский тяжеловес Адриан Гранат (15-1, 14 KO) в первом бою после мартовского поражения от Александра Димитренко нокаутировал грузинского джорнимена Иракли Гвенетадзе (9-4, 8 KO).

Фаворит контролировал ситуацию в ринге благодаря убедительной работе джебом, хотя сопернику удалось отметиться несколькими точными «выстрелами». Тем не менее, в четвертом раунде Гвенетадзе пропустил правый апперкот от Граната и упал на настил, а рефери зафиксировал нокаут.

«Хорошо себя чувствую после возвращения в ринг. Я делал все, что говорили тренеры. Контролировал поединок, а когда в углу мне сказали нокаутировать соперника, я это сделал. Теперь у меня будет бой с соотечественником Отто Валлином (WBA #11, IBF #12, WBO #13) в конце февраля. Я давно просил об этом поединке, но Валлин и его промоутеры боялись. После моего поражения в марте они стали чуть храбрее и уже сами предложили организовать бой. Сейчас, думаю, они об этом жалеют. Отто — не мой уровень», — сказал Гранат.

Ти Джей Доэни (Австралия) – Майк Таватчаи (Таиланд)

Второй легчайший вес (до 55,2 кг)

Небитый IBF #3 австралиец Ти Джей Доэни (18-0, 13 KO) одержал победу раздельным решением судей над 7-м номером рейтинга IBF Майком Таватчаи (44-11-1 27 KO).

Таватчаи действовал агрессивно с первых секунд, но в четвертом раунде получил рассечение, после чего заметно сбавил темп и упустил преимущество.

Итог после 12 раундов — 117:111 и 116:112 в пользу Доэни и 115:113 хозяину ринга.

Али Эрен Демирезен (Турция) – Майкл Спротт (Великобритания)

Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

27-летний турецкий проспект тяжелого веса Али Эрен Демирезен (7-0, 7 КО) перебоксировал британского ветерана Майкла Спротта (42-27, 17 KO), для которого этот бой был первым после 13-месячного перерыва и пяти поражений подряд.

Демирезен боксировал несколько прямолинейно, его соперник старался работать вторым номером. В пятом раунде после очередной затяжной атаки Али угол Спротта принял решение снять своего бойца.