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    Мовсар Евлоев победил Арнольда Аллена единогласным решением судей

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    Российский боец Мовсар Евлоев одержал победу над Арнольдом Алленом в рамках поединка основного карда на турнире UFC 297.

    Мовсар Евлоев
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    Мовсар Евлоев

    Их встреча продлилась все 3 раунда и завершилась в пользу представителя Ингушетии единогласным решением. Мовсар подходил к этому поединку в статусе девятого номера рейтинга полулегкого веса.

    По окончании боя с Алленом россиянин заявил, что далее хочет подраться за титул с победителем грядущего противостояния с участием Илии Топурии и действующего чемпиона Александра Волкановски.

    Всего в активе Евлоева 18 побед и ни единого поражения в профессиональной карьере. В UFC россиянин идет на серии из восьми выигранных поединков кряду.

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