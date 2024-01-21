Мовсар Евлоев победил Арнольда Аллена единогласным решением судей

Российский боецодержал победу надв рамках поединка основного карда на турнире UFC 297.

Их встреча продлилась все 3 раунда и завершилась в пользу представителя Ингушетии единогласным решением. Мовсар подходил к этому поединку в статусе девятого номера рейтинга полулегкого веса.

По окончании боя с Алленом россиянин заявил, что далее хочет подраться за титул с победителем грядущего противостояния с участием Илии Топурии и действующего чемпиона Александра Волкановски.

Всего в активе Евлоева 18 побед и ни единого поражения в профессиональной карьере. В UFC россиянин идет на серии из восьми выигранных поединков кряду.