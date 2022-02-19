Якимушкин: Ни для кого не секрет, что Большунов сегодня выиграл бы и 30, и 50, и 70 км

Российский лыжник, завоевавший серебро в 30-километровом масс-старте на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай), оценил решение организаторов сократить дистанцию марафона с 50 до 30 км.

«Думаю, что сократить дистанцию было единогласным решением всех команд в связи с погодными условиями. В целях того, чтобы спортсмены не обморозились и не было серьёзных заболеваний после этой гонки. Считаю, что это было правильным решением. Не знаю, как для Сани, может, он хотел выиграть именно полтинник, но мне кажется, ни для кого не было секретом, что он выиграл бы сегодня и 30, и 50, и 70, если бы мы ещё дальше поехали. Просто отрыв был бы больше, и нам бы пришлось доставить ему дискомфорт — он бы ждал нас на финише, мёрз.

Я по ходу гонки не замёрз, скорее, немного вспотел. В любом случае, как бы ни сложилось сегодня — 30 или 50, все приехали на финиш, не было больших схождений с трассы — это показало, что жюри приняло правильно решение.

У нас очень большая страна, многие спортсмены из разных регионов. И основа спортсменов, которые добиваются успеха, они из более северных регионов, где люди, привыкшие к морозу и снегу, ветру. И ещё в детстве у детей складывается определённый менталитет, что к этому надо относиться спокойно. В то же время наши соперники привыкли к более комфортным условиям, им это приносит больше дискомфорта», — передаёт слова Якимушкина корреспондент «Чемпионата».

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