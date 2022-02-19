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    Большунов выиграл сокращенный марафон на Олимпиаде в Пекине

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    Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

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    Как известно, незадолго до начала гонки организаторы соревнований сократили дистанцию марафона с 50 до 28 километров из-за неблагоприятных погодных условий.

    Большунов пробежал дистанцию за 1 час 11 минут 32,7 секунды.

    Вторым финишировал еще один лыжник из России — Иван Якимушкин.

    Бронзовую медаль выиграл норвежец Симен Крюгер.

    В десятке лучших также оказались россияне Артем Мальцев (4-е место) и Денис Спицов (6).

    Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо не смог финишировать. Норвежец сошел с дистанции после 20 километров марафона.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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