Большунов выиграл сокращенный марафон на Олимпиаде в Пекине

Как известно, незадолго до начала гонки организаторы соревнований сократили дистанцию марафона с 50 до 28 километров из-за неблагоприятных погодных условий.
Большунов пробежал дистанцию за 1 час 11 минут 32,7 секунды.
Вторым финишировал еще один лыжник из России — Иван Якимушкин.
Бронзовую медаль выиграл норвежец Симен Крюгер.
В десятке лучших также оказались россияне Артем Мальцев (4-е место) и Денис Спицов (6).
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо не смог финишировать. Норвежец сошел с дистанции после 20 километров марафона.
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