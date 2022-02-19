Большунов выиграл сокращенный марафон на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжникзавоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

Как известно, незадолго до начала гонки организаторы соревнований сократили дистанцию марафона с 50 до 28 километров из-за неблагоприятных погодных условий.

Большунов пробежал дистанцию за 1 час 11 минут 32,7 секунды.

Вторым финишировал еще один лыжник из России — Иван Якимушкин.

Бронзовую медаль выиграл норвежец Симен Крюгер.

В десятке лучших также оказались россияне Артем Мальцев (4-е место) и Денис Спицов (6).

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо не смог финишировать. Норвежец сошел с дистанции после 20 километров марафона.

Вся Олимпиада-2022

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.