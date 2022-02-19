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    Клебо сошел с дистанции сокращенного марафона на Олимпиаде в Пекине

    Пекин-2022 Лыжные гонки Сборная России
    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не смог завершить масс-старт на Олимпиаде в Пекине.

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    Клебо сошел с дистанции после 20 километров марафона.

    Норвежец решил не завершать гонку из-за большого отставания от лидирующей группы.

  • Вяльбе: Клебо отказался бежать марафон. Но после сокращения дистанции согласился
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    • Перед последним кругом первым идет норвежец Симен Крюгер, россияне Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов идут в группе лидеров.

    Напомним, организаторы соревнований сократили дистанцию марафона с 50 до 30 километров из-за неблагоприятных погодных условий.

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