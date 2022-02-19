Вяльбе: Клебо отказался бежать марафон. Но после сокращения дистанции согласился

Йоханнес Клебо Фото: globallookpress.com
Организаторы соревнований сократили дистанцию марафона из-за неблагоприятных погодных условий.
«Клебо не хотел бежать 50 км, но потом сократили до 28 км и он сказал, что бежит. Они [Норвегия] уже давали информацию в жюри, что он на 50 км не будет стартовать», — сказала лава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, слова которой приводит «Матч ТВ».
Россию в марафоне представляют Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов.
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