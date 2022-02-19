Вяльбе: Клебо отказался бежать марафон. Но после сокращения дистанции согласился

Норвежский лыжниксогласился участвовать в лыжном масс-старте на Олимпиаде только после сокращения дистанции с 50 до 30 километров.

Организаторы соревнований сократили дистанцию марафона из-за неблагоприятных погодных условий.

«Клебо не хотел бежать 50 км, но потом сократили до 28 км и он сказал, что бежит. Они [Норвегия] уже давали информацию в жюри, что он на 50 км не будет стартовать», — сказала лава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, слова которой приводит «Матч ТВ».

Россию в марафоне представляют Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов.

Вся Олимпиада-2022

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.