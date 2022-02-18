Сборная Финляндии обыграла Словакию и вышла в финал хоккейного турнира Олимпиады

В матче 1/2 финала финские хоккеисты одержали победу над командой Словакии — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
Авторами заброшенных шайб стали Сакари Маннинен и Харри Песонен.
В финале финны сыграют с победителем второго полуфинала, в котором встретятся сборные России и Швеции.
Сборная Словакии сыграет в матче за третье место, который пройдет 19 февраля. Финал состоится 20 февраля.
Сборная Финляндии во второй раз в своей истории сыграет в финале Олимпиады. В 2006 году на Играх в Турине финны уступили в решающем матче сборной Швеции (2:3).
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