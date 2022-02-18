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    Сборная Финляндии обыграла Словакию и вышла в финал хоккейного турнира Олимпиады

    Пекин-2022 Хоккей
    Сборная Финляндии по хоккею стала первым финалистом олимпийского турнира в Пекине.

    Сборная Финляндии во второй раз в своей истории сыграет в финале Олимпиады
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    Сборная Финляндии во второй раз в своей истории сыграет в финале Олимпиады

    В матче 1/2 финала финские хоккеисты одержали победу над командой Словакии — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

    Авторами заброшенных шайб стали Сакари Маннинен и Харри Песонен.

    В финале финны сыграют с победителем второго полуфинала, в котором встретятся сборные России и Швеции.

    Сборная Словакии сыграет в матче за третье место, который пройдет 19 февраля. Финал состоится 20 февраля.

    Сборная Финляндии во второй раз в своей истории сыграет в финале Олимпиады. В 2006 году на Играх в Турине финны уступили в решающем матче сборной Швеции (2:3).

    Олимпийские игры-2022. Хоккей. Полуфинал
    Финляндия — Словакия — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Маннинен — 4 (Линдбом, Ватанен), 15:58 — 1:0. Песонен — 3 (п.в., Хартикайнен, Покка), 59:21 — 2:0Вратари: Сятери — Рыбар (58:22 — 59:21)Штраф: 0 — 6Броски: 27 (9+12+6) — 28 (8+13+7)

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