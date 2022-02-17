Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Широкий шаг к четвертьфиналу. «Ливерпуль» в Милане на классе справился с «Интером»
  • 09:28
    • Канадские хоккеистки выиграли олимпийский турнир в Пекине
  • 06:58
    • Прерванный МЧМ по хоккею пройдет в августе в Канаде
  • 00:52
    • «Ливерпуль» обыграл «Интер» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
  • 00:51
    • «Бавария» спаслась от поражения в матче с «Зальцбургом»
  • 23:02
    • «Атлетико» проиграл аутсайдеру Примеры
    Все новости спорта

    Канадские хоккеистки выиграли олимпийский турнир в Пекине

    Пекин-2022 Хоккей
    Женская сборная Канады стала победителем олимпийского турнира в Пекине.

    Сборная Канады в пятый раз в истории выиграла золото в женском хоккейном турнире на Олимпиаде
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Канады в пятый раз в истории выиграла золото в женском хоккейном турнире на Олимпиаде

    В финале канадские хоккеистки выиграли у сборной США — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

    Автором дубля в составе сборной Канады стала Мари-Филип Пулен. Еще одну шайбу в ворота американок отправила Сара Нурс.

    У сборной США отличились Хилари Найт и Аманда Кессел.

    Пулен стада первым игроком в истории с голами в четырех финалах Олимпиад. Ранее она забивала в решающих матчах олимпийского турнира в Ванкувере, Сочи и Пхёнчхане.

    Сборная Канады в пятый раз в истории выиграла золото в женском хоккейном турнире на Олимпиаде.

    Олимпийские игры-2022. Хоккей. Женщины. Финал
    Канада — США — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Нерс — 5 (Томпсон, Пулен), 7:50 — 1:0. Пулен — 5, 15:02 — 2:0. Пулен — 6 (Дженнер, Нерс), 29:08 — 3:0. Найт — 6 (мен., Брандт), 36:39 — 3:1. Кессел — 3 (бол., Рок, Карпентер), 59:47 — 3:2Вратари: Дебьен — Каваллини (56:51)Штраф: 6 — 4Броски: 20 (11+6+3) — 40 (11+13+16)

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» уверенно выиграет у «Бетиса» на своем поле?
  • «Зенит» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Наполи» обыграет «Барсу» на «Камп Ноу»?
  • «Барселона» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • На «Велодроме» забьют все!
  • «Марсель» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.15
  • Экспресс дня 17 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шериф — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.79
  • Прогноз на матч Лилль — Метц
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.64
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 16:10
    •  2.13
  • Прогноз на матч Финляндия — Словакия
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие