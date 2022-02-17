Канадские хоккеистки выиграли олимпийский турнир в Пекине

Женская сборнаястала победителем олимпийского турнира в Пекине.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Сборная Канады в пятый раз в истории выиграла золото в женском хоккейном турнире на Олимпиаде Фото: twitter.com/HockeyCanada

В финале канадские хоккеистки выиграли у сборной США — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

Автором дубля в составе сборной Канады стала Мари-Филип Пулен. Еще одну шайбу в ворота американок отправила Сара Нурс.

У сборной США отличились Хилари Найт и Аманда Кессел.

Пулен стада первым игроком в истории с голами в четырех финалах Олимпиад. Ранее она забивала в решающих матчах олимпийского турнира в Ванкувере, Сочи и Пхёнчхане.

Сборная Канады в пятый раз в истории выиграла золото в женском хоккейном турнире на Олимпиаде.

Олимпийские игры-2022. Хоккей. Женщины. Финал Канада — США — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) Голы: Нерс — 5 (Томпсон, Пулен), 7:50 — 1:0. Пулен — 5, 15:02 — 2:0. Пулен — 6 (Дженнер, Нерс), 29:08 — 3:0. Найт — 6 (мен., Брандт), 36:39 — 3:1. Кессел — 3 (бол., Рок, Карпентер), 59:47 — 3:2Вратари: Дебьен — Каваллини (56:51)Штраф: 6 — 4Броски: 20 (11+6+3) — 40 (11+13+16)

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