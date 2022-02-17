Канадские хоккеистки выиграли олимпийский турнир в Пекине

В финале канадские хоккеистки выиграли у сборной США — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).
Автором дубля в составе сборной Канады стала Мари-Филип Пулен. Еще одну шайбу в ворота американок отправила Сара Нурс.
У сборной США отличились Хилари Найт и Аманда Кессел.
Пулен стада первым игроком в истории с голами в четырех финалах Олимпиад. Ранее она забивала в решающих матчах олимпийского турнира в Ванкувере, Сочи и Пхёнчхане.
Сборная Канады в пятый раз в истории выиграла золото в женском хоккейном турнире на Олимпиаде.
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