Сборная Дании выиграла у Латвии и встретится с Россией в четвертьфинале олимпийского турнира

Сборнаяпо хоккею вышла в четвертьфинал олимпийского турнира в Пекине.

В матче 1/8 финала датчане одержали победу над командой Латвии — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

Авторами заброшенных шайб в составе Дании стали Мортен Поульсен, Юлиан Якобсен и Маркус Лауридсен.

У латвийцев дважды отличился Лаурис Дарзиньш.

В четвертьфинале сборная Дании сыграет с Россией.

Напомним, на групповом этапе сборная России выиграла у датчан со счетом 2:0.

Олимпийские игры-2022. Плей-офф. 1/8 финала Дания — Латвия — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) Голы: Поульсен — 1 (Лассен, М. Лауридсен), 12:02 — 1:0. Дарзиньш — 1 (Крастенбергс, Цибульскис), 16:23 — 1:1. Дарзиньш — 2 (бол., Балинскис, Крастенбергс), 22:33 — 1:2. Якобсен — 1 (Майер), 36:57 — 2:2. М. Лауридсен — 2 (бол., Бедкер, Нильсен), 41:45 — 3:2Вратари: Дам — Калниньш (Пунненовс, 7:47, 59:02 — 59:28, 59:54)Штраф: 8 — 8Броски: 31 (12+9+10) — 27 (9+10+8)

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