Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александра ТрусоваВеселые старты. Анонс событий на Олимпиаде-2022 15 февраля
  • 10:00
    • Валиеву могут не допустить к показательным выступлениям на Олимпиаде в Пекине
  • 09:46
    • Российские конькобежки не смогли выйти в финал командной гонки на ОИ-2022
  • 09:35
    • Сборная Словакии разгромила Германию в 1/8 финала олимпийского турнира
  • 09:25
    • Сборная Дании выиграла у Латвии и встретится с Россией в четвертьфинале олимпийского турнира
  • 08:24
    • Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады
    Все новости спорта

    Сборная Дании выиграла у Латвии и встретится с Россией в четвертьфинале олимпийского турнира

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Сборная Дании по хоккею вышла в четвертьфинал олимпийского турнира в Пекине.

    Сборная Дании вышла в четвертьфинал олимпийского турнира в Пекине
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Дании вышла в четвертьфинал олимпийского турнира в Пекине

    В матче 1/8 финала датчане одержали победу над командой Латвии — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

    Авторами заброшенных шайб в составе Дании стали Мортен Поульсен, Юлиан Якобсен и Маркус Лауридсен.

    У латвийцев дважды отличился Лаурис Дарзиньш.

    В четвертьфинале сборная Дании сыграет с Россией.

    Напомним, на групповом этапе сборная России выиграла у датчан со счетом 2:0.

    Олимпийские игры-2022. Плей-офф. 1/8 финала
    Дания — Латвия — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Поульсен — 1 (Лассен, М. Лауридсен), 12:02 — 1:0. Дарзиньш — 1 (Крастенбергс, Цибульскис), 16:23 — 1:1. Дарзиньш — 2 (бол., Балинскис, Крастенбергс), 22:33 — 1:2. Якобсен — 1 (Майер), 36:57 — 2:2. М. Лауридсен — 2 (бол., Бедкер, Нильсен), 41:45 — 3:2Вратари: Дам — Калниньш (Пунненовс, 7:47, 59:02 — 59:28, 59:54)Штраф: 8 — 8Броски: 31 (12+9+10) — 27 (9+10+8)

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» обыграет «Реал» с крупным счетом?
  • ПСЖ — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Где «Ман Сити», там голы
  • «Спортинг» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Манкунианцы наконец-то добудут победу
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.81
  • Экспресс дня 15 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спортинг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  5.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие