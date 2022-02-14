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    Если Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в личном турнире, церемония награждения не состоится

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России Допинг
    Международный олимпийский комитет (МОК) не будет проводить церемонию награждения призеров личных соревнований фигуристок во время Олимпиады в Пекине в том случае, если в числе медалистов окажется россиянка Камила Валиева.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «Если Камили Валиева попадет в тройку лучших спортсменок в женском одиночном катании во время зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, то церемония награждения (как и цветочная церемония) не состоится», — говорится в заявлении на официальном сайте МОК.

  • «Недопуск к участию в ОИ-2022 нанесет фигуристке непоправимый вред». В CAS объяснили свое решение по Валиевой
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    • Отмечается, что церемония награждения будет организована только после завершения расследования по делу Валиевой.

    Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады-2022, несмотря на то, что ее декабрьская допинг-проба дала положительный результат.

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