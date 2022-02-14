Если Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в личном турнире, церемония награждения не состоится

«Если Камили Валиева попадет в тройку лучших спортсменок в женском одиночном катании во время зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, то церемония награждения (как и цветочная церемония) не состоится», — говорится в заявлении на официальном сайте МОК.
Отмечается, что
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады-2022, несмотря на то, что ее декабрьская допинг-проба дала положительный результат.
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