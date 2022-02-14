«Недопуск к участию в ОИ-2022 нанесет фигуристке непоправимый вред». В CAS объяснили свое решение по Валиевой

В Спортивном арбитражном суде (CAS) назвали причины допуска российской фигуристкик личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине.

«На основании очень ограниченного количества фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих правовых вопросов выездная панель CAS решила, что временное отстранение спортсменки не должно применяться в связи со следующими исключительными обстоятельствами:

a) Спортсменка является "защищенным лицом" в соответствии со Всемирным антидопинговыми кодексом (WADC).

b) В антидопинговых правилах РУСАДА и WADC ничего не говорится о временном отстранении, налагаемом на защищенных лиц, в то же время эти правила содержат конкретные положения о стандартах доказательств и более низких санкций в отношении защищенных лиц.

c) Выездная панель рассмотрела фундаментальные принципы справедливости, соразмерности, непоправимого вреда и относительного баланса интересов между заявителями и спортсменкой, которая не сдавала положительные пробы во время Олимпийских игр в Пекине и все еще подвергается дисциплинарной процедуре по существу после положительного допинг-теста, сданного в декабре 2021 года. В частности, панель сочла, что недопуск спортсменки к участию в Олимпийских играх нанесет ей непоправимый вред в данных обстоятельствах.

d) Комиссия CAS также отметила серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки , проведенного в декабре 2021 года, что помешало спортсменке установить определенные юридические требования в свою пользу, в то время как такое позднее уведомление произошло не по ее вине и в разгар зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине», — говорится в заявлении CAS.

Напомним, 11 февраля стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, взятой РУСАДА 25 декабря на чемпионате России, обнаружен препарат триметазидин. На Валиеву по ходу Олимпиады было наложено временное отстранение, которое спортсменка успешно опротестовала 9 февраля, то есть, после завершения командного турнира, в котором Камила помогла сборной России завоевать золото.

Соревнования фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине стартуют 15 февраля.

Вся Олимпиада-2022

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.