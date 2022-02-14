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    «Недопуск к участию в ОИ-2022 нанесет фигуристке непоправимый вред». В CAS объяснили свое решение по Валиевой

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России Допинг
    В Спортивном арбитражном суде (CAS) назвали причины допуска российской фигуристки Камилы Валиевой к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «На основании очень ограниченного количества фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих правовых вопросов выездная панель CAS решила, что временное отстранение спортсменки не должно применяться в связи со следующими исключительными обстоятельствами:

    a) Спортсменка является "защищенным лицом" в соответствии со Всемирным антидопинговыми кодексом (WADC).

    b) В антидопинговых правилах РУСАДА и WADC ничего не говорится о временном отстранении, налагаемом на защищенных лиц, в то же время эти правила содержат конкретные положения о стандартах доказательств и более низких санкций в отношении защищенных лиц.

    c) Выездная панель рассмотрела фундаментальные принципы справедливости, соразмерности, непоправимого вреда и относительного баланса интересов между заявителями и спортсменкой, которая не сдавала положительные пробы во время Олимпийских игр в Пекине и все еще подвергается дисциплинарной процедуре по существу после положительного допинг-теста, сданного в декабре 2021 года. В частности, панель сочла, что недопуск спортсменки к участию в Олимпийских играх нанесет ей непоправимый вред в данных обстоятельствах.

    d) Комиссия CAS также отметила серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки, проведенного в декабре 2021 года, что помешало спортсменке установить определенные юридические требования в свою пользу, в то время как такое позднее уведомление произошло не по ее вине и в разгар зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине», — говорится в заявлении CAS.

    Напомним, 11 февраля стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, взятой РУСАДА 25 декабря на чемпионате России, обнаружен препарат триметазидин. На Валиеву по ходу Олимпиады было наложено временное отстранение, которое спортсменка успешно опротестовала 9 февраля, то есть, после завершения командного турнира, в котором Камила помогла сборной России завоевать золото.

    Соревнования фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине стартуют 15 февраля.

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