CAS допустил Валиеву до Олимпиады в Пекине

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU по делу, таким образом, российская фигуристка допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В пресс-релизе CAS отмечается, что решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады-2022 принято с учетом ее статуса «защищенной персоны» (спортсменке не исполнилось 16 лет) и особого подхода к ним.

Напомним, 11 февраля стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, взятой РУСАДА 25 декабря на чемпионате России, обнаружен препарат триметазидин. На Валиеву по ходу Олимпиады было наложено временное отстранение, которое спортсменка успешно опротестовала 9 февраля, то есть, после завершения командного турнира, в котором Камила помогла сборной России завоевать золото.

Соревнования фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине стартуют 15 февраля.

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