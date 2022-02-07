За вторым золотом. Анонс событий на Олимпиаде-2022 7 февраля

Фигурное катание
В понедельник в сборной России станет на шесть олимпийских чемпионов больше — российская команда лидирует в командном турнире по фигурному катанию благодаря отличным выступлениям Камилы Валиевой в короткой программе у девушек и Марка Кондратюка в произвольной — у мужчин.
Ну, и благодаря ошибкам американцев, не угадавших с составами и растерявших свой гандикап, конечно.
В итоге
Руководство сборной решило не прибегать к заменам. Вслед за Кондратюком, вторые программы подряд откатают Валиева, Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым.
Наверняка Этери Тутберидзе была бы не прочь, если бы в танцах выступила пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин, получив олимпийское золото «за участие», но федерация решила не рисковать — неприятные сюрпризы в первый день соревнований настраивают на такой лад. Лишь бы был результат.
4:15. Фигурное катание. Командный турнир. Спортивные пары. Произвольная программа
- Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн
5:30. Фигурное катание. Командный турнир. Танцы на льду. Произвольный танец
- Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн
6:35. Фигурное катание. Командный турнир. Женщины. Произвольная программа
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Горные лыжи
Скоростной спуск у мужчин-горнолыжников должен был состояться в воскресенье, 6 февраля, но был отменен из-за погодных условий — слишком сильным был ветер. Впрочем, россияне в этом виде не представлены.
За золото в этой дисциплине сражаются набравший отличную форму норвежец Александер Омодт Кильде, которому раньше не слишком везло на больших стартах, и самый стабильный спусковик последних 5 лет — швейцарец Беат Фойц.
Вмешаются в борьбу за медали опытный и проведший неплохой сезон австриец Маттиас Майер и молодой, но невероятно одарённый швейцарец Марко Одерматт, который блестяще выступает в этом сезоне.
Также претендентами на медали являются: Доминик Парис, Винцент Крихмайр. Выстрелить могут: Даниэль Хеметсбергер, Нильс Хинтерманн, Кристоф Иннерхофер и Макс Франц.
7:00. Горные лыжи. Скоростной спуск. Мужчины
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Женщины же разыграют комплект медалей в гигантском слаломе — дисциплине, которая определяет самого универсального и разнопланового спортсмена.
К сожалению, наши спортсменки Юлия Плешкова, Полина Мельникова и двукратная чемпионка универсиады в Красноярске Екатерина Ткаченко могут рассчитывать, в лучшем случае, на 30 сильнейших. Не стартует Анастасия Горностаева, которая выигрывала чемпионат России в этой дисциплине.
Главными претендентками на золото являются наследница Линдси Вонн американка Микаэла Шиффрин, шведка Сара Хектор и словачка Петра Влхова.
Впрочем, нынешний сезон Кубка Мира показал, что очень многие спортсменки добавили и выросли в своей подготовке и могут составить конкуренцию фавориткам.
Это в первую очередь француженка Тесса Ворле, собравшая нешуточную коллекцию титулов и наград, а также итальянка Марта Бассино и швейцарка Лара Гут-Бехрами.
4:30. Горные лыжи. Гигантский слалом. Женщины. Первая попытка
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн
9:30. Горные лыжи. Гигантский слалом. Женщины. Вторая попытка
- Прямая трансляция:Матч ТВ, Матч! Арена, Онлайн
Сноуборд
Сноубордисты разыграют комплект медалей без российских спортсменов — Влад Хадарин в воскресенье не квалифицировался в финальную дюжину, заняв пятнадцатое место.
Темной лошадкой квалификации внезапно оказался китаец Су Имин, обошедший именитых фаворитов — канадца Марка Макморриса и американцев Редмонда Джерарда и Шона Фритцсаймонса.
В борьбу за медали вклинятся Себастьян Тутан (Канада) и норвежец Столе Сандбек.
7:00. Сноуборд. Слоупстайл. Мужчины. Финал
- Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн
Конькобежный спорт
В классическом конькобежном спорте женщины будут разыгрывать медали на дистанции 1500 метров.
Болеем за Евгению Лаленкову, которая с двух последних чемпионатов мира привозила медали — серебро в 2020-м и бронзу в 2021-м. Вот только на последнем турнире не было японок, которые являются законодателями мод в этой дисциплине.
В этот раз придется соревноваться и с мировой рекордсменкой на этой дистанции Михо Такаги и с претенденткой на медали Айяной Сато.
Ну и не будем забывать про одну из величайших конькобежек в истории Олимпийских игр — Ирен Вюст, привозившую золото уже с четырех Олимпиад подряд, начиная с Турин. Да, ее олимпийская карьера идет к закату, но она несомненно постарается завершить ее красиво.
Также за золото будет биться американка Бриттани Боу, которая много лет доминирует на дистанции 1 500 м, но имеет серьезные проблемы со стабильностью.
Помимо Голубевой и Лаленковой от сборной России выступит Дарья Качанова, которая поборется за 10 сильнейших.
11:30. Конькобежный спорт. 1500 м. Женщины
- Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн
Биатлон
Турнир биатлонистов в Пекине начался для сборной России с первой награды за 8 лет, так что медальный план СБР можно считать наполовину выполненным. Но бронза в смешанной эстафете только разожгла аппетит — ведь она могла быть и серебром и даже золотом.
В понедельник на стадионе лыжно-биатлонного центра «Куяншу» в Чжанцзякоу разыграют комплект медалей в женской индивидуальной гонке на 15 км. От России на старт выйдут четыре спортсменки.
В первой стартовой группе под номером 29 побежит Ульяна Нигматуллина, а под 38-м — Светлана Миронова. Кристина Резцова получила 74-й номер, а под 84-м на трассу уйдет медалистка ЧЕ Евгения Буртасова, которая прибыла в Пекин на замену заболевшей ковидом Валерии Васнецовой.
Последнюю медаль в этой дисциплине россиянки брали еще в 2006 году — это бронза Альбины Ахатовой. Получится ли повторить успех? Результаты индивидуальной гонки зависят от работы на огневых рубежах, а сильный ветер гуляющий над Чжанцзякоу превращает стрельбу в лотерею, так что случиться может все что угодно.
Отметим, что в этом плане наибольшие шансы имеет Ульяна Нигматулина, которая всегда стабильно стреляет. Кристина Резцова в индивидуалках этого сезона тоже уже заезжала в топ-10
Фаворитки тут — шведка Ханна Эберг, с ее суперстабильными стрельбой и ходом и Маркета Давидова из Чехии, которая смогла за один год стать лидером индивидуальных гонок в женском пелетоне. А в борьбу за медали может вмешаться кто угодно, особенно учитывая погодный фактор.
12:00. Биатлон. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины
- Прямая трансляция: Россия-1, Онлайн
- Комментатор: Дмитрий Губерниев
Шорт-трек
Два комплекта медалей разыграют шорт-трекисты на малом катке. Девушки будут соревноваться на дистанции 500 метров — Елена Серегина побежит во втором четвертьфинале, Софья Просвирнова — в третьем.
Россиянкам больше подходят дистанции 1000 и 1500 м, но и на 500 м они могут дать бой лидерам, хотя это будет непросто: против Софьи — олимпийские чемпионки Чхве Мин Джон и Арианна Фонтана, с Еленой — всегда быстрые нидерландки.
Итальянская легенда Фонтана несомненно будет бороться за золото, конкуренцию ей составит голландка Сюзанна Схюлтинг. Также за медали будут биться традиционно сильные кореянки, канадки и китаянки.
Чемпионка Европы из Польши Наталья Малишевская, для которой это коронная дистанция, сдала положительный тест на ковид перед новым годом, успела выздороветь и прилететь в Пекин, где вновь сдала положительный тест перед самыми соревнованиями. Но, судя по последнему фото в ее соцсетях с подписью «Я вернулась» — она все же выступит в Китае.
14.30. Шорт-трек. 500 м. Женщины. Четвертьфиналы
- Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн
Мужчины соревнуются на дистанции в 1000 метров и тут россиян нет — олимпийского чемпиона Семена Елистратова и его партнера Дениса Айрапетяна мы потеряли еще в квалификации.
Главный фаворит в борьбе за золото четырехкратный чемпион мира из Кореи Хван Де Хон, конкуренцию которому составят китаец Жэнь Цзывэй, золотые братья Лю из Венгрии, канадец Паскаль Дион, голландец Шинки Кнегт.
15.52. Шорт-трек. 1000 м. Мужчины. Финал
- Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн
Прыжки с трамплина
Россияне приятно удивили своим выступлением в прыжках с трамплина в Олимпиаде в Пекине. Евгений Климов стал пятым в личном виде, Данил Садреев — восьмым, Ирина Аввакумова — седьмой, Ирма Махиня — десятой.
Шанс на медаль в командном миксте невелик, но он не нулевой. Главные фавориты и претенденты на золото — японские прыгуны, которым постараются навязать борьбу немцы и словенцы. Возможно в борьбу за медали вмешается Австрия.
14:45. Прыжки с трамплина. Смешанные команды
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Что еще посмотреть
Саночницы разыграют свои медали во вторник, 8 февраля, а в понедельник пройдут первые два заезда из четырех.
Россию представляют опытнейшая Татьяна Иванова, бравшая олимпийскую медаль еще в 2014-м, двукратная чемпионка мира Екатерина Катникова, дочь легенды российских саней Виктория Демченко.
Все они при благоприятных обстоятельствах могут быть на пьедестале, хотя Иванова почти весь олимпийский сезон потеряла из-за травмы.
Что касается фавориток, то как и у мужчин, доминируют спортсменки из Германии, которым пытаются оппонировать австрийки. За медали будут бороться немки Юлия Таубиц и Натали Гайзенбергер, и Магдалена Эгль из Австрии.
14:50. Санный спорт. Женщины. Первая попытка
- Прямая трансляция:Матч! Игра , Онлайн
Также в понедельник начнется квалификации в биг-эйре — зрелищной дисциплине фристайла.
В мужском биг-эйре россиян не будет, а у девушек совершать головокружительные трюки после взлета с огромного трамплина будут Ксения Орлова и действующая чемпионка мира в этой дисциплине Анастасия Таталина.
4:30. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Квалификация
- Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн
Третий матч на ОИ-2022 проведут российские хоккеистки, которые обыграли в первом туре соперниц из Швейцарии со счетом 5:2, а вот во втором матче пропустили пять безответных шайб от команды США.
Как ни странно, это не такой уж и плохой результат, особенно учитывая коронавирусные потери — раньше получали от американок в 2-3 раза больше.
Теперь команду Евгения Бобарико ждет встреча с еще одними фаворитками — командой Канады, которая выиграла обе предстоящие встречи на Олимпиаде у Швейцарии и Финляндии с двузначным преимуществом в счете.
7:10 Хоккей. Женщины. Группа A. 3-й тур: Канада — Россия
- Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ, Live
- Прогноз на матч
Снова будет много керлинга — продолжаются соревнования у смешанных пар, где представителей России нет. В понедельник закончится круговой турнир и определятся финалисты.
15:05 Кёрлинг. Микст. 1/2 финала
- Прямая трансляция: Matchtv.ru / Sportbox.ru, Онлайн
За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю пополняется — следить за ним можно здесь.