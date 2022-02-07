За вторым золотом. Анонс событий на Олимпиаде-2022 7 февраля

Сборная России уже почувствовала вкус золота на Олимпиаде в Пекине благодаря победе Александра Большунова в лыжном скиатлоне. В понедельник, 7 февраля атлеты разыграют еще девять комплектов наград. Рассказываем, когда и за кем нужно следить.

Фигурное катание

В понедельник в сборной России станет на шесть олимпийских чемпионов больше — российская команда лидирует в командном турнире по фигурному катанию благодаря отличным выступлениям Камилы Валиевой в короткой программе у девушек и Марка Кондратюка в произвольной — у мужчин.

Ну, и благодаря ошибкам американцев, не угадавших с составами и растерявших свой гандикап, конечно.

В итоге сборная России на три балла опережает команду США и для того, чтобы гарантировать себе первое место, нашим ребятам нужно победить в двух оставшихся программах из трех . Учитывая, что одна из них — произвольная программа у девушек, задача на 50% уже решена.

Руководство сборной решило не прибегать к заменам. Вслед за Кондратюком, вторые программы подряд откатают Валиева, Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым.

Камила Валиева globallookpress.com

Наверняка Этери Тутберидзе была бы не прочь, если бы в танцах выступила пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин, получив олимпийское золото «за участие», но федерация решила не рисковать — неприятные сюрпризы в первый день соревнований настраивают на такой лад. Лишь бы был результат.

4:15. Фигурное катание. Командный турнир. Спортивные пары. Произвольная программа Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн

5:30. Фигурное катание. Командный турнир. Танцы на льду. Произвольный танец Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн

6:35. Фигурное катание. Командный турнир. Женщины. Произвольная программа Прямая трансляция: Первый канал, Онлайн

Горные лыжи

Скоростной спуск у мужчин-горнолыжников должен был состояться в воскресенье, 6 февраля, но был отменен из-за погодных условий — слишком сильным был ветер. Впрочем, россияне в этом виде не представлены.

За золото в этой дисциплине сражаются набравший отличную форму норвежец Александер Омодт Кильде, которому раньше не слишком везло на больших стартах, и самый стабильный спусковик последних 5 лет — швейцарец Беат Фойц.

Вмешаются в борьбу за медали опытный и проведший неплохой сезон австриец Маттиас Майер и молодой, но невероятно одарённый швейцарец Марко Одерматт, который блестяще выступает в этом сезоне.

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Также претендентами на медали являются: Доминик Парис, Винцент Крихмайр. Выстрелить могут: Даниэль Хеметсбергер, Нильс Хинтерманн, Кристоф Иннерхофер и Макс Франц.

7:00. Горные лыжи. Скоростной спуск. Мужчины Прямая трансляция: Матч! Арена

Женщины же разыграют комплект медалей в гигантском слаломе — дисциплине, которая определяет самого универсального и разнопланового спортсмена.

К сожалению, наши спортсменки Юлия Плешкова, Полина Мельникова и двукратная чемпионка универсиады в Красноярске Екатерина Ткаченко могут рассчитывать, в лучшем случае, на 30 сильнейших. Не стартует Анастасия Горностаева, которая выигрывала чемпионат России в этой дисциплине.

Микаэла Шиффрин globallookpress.com

Главными претендентками на золото являются наследница Линдси Вонн американка Микаэла Шиффрин, шведка Сара Хектор и словачка Петра Влхова.

Впрочем, нынешний сезон Кубка Мира показал, что очень многие спортсменки добавили и выросли в своей подготовке и могут составить конкуренцию фавориткам.

Это в первую очередь француженка Тесса Ворле, собравшая нешуточную коллекцию титулов и наград, а также итальянка Марта Бассино и швейцарка Лара Гут-Бехрами.

4:30. Горные лыжи. Гигантский слалом. Женщины. Первая попытка Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

9:30. Горные лыжи. Гигантский слалом. Женщины. Вторая попытка Прямая трансляция:Матч ТВ, Матч! Арена, Онлайн

Сноуборд

Сноубордисты разыграют комплект медалей без российских спортсменов — Влад Хадарин в воскресенье не квалифицировался в финальную дюжину, заняв пятнадцатое место.

Темной лошадкой квалификации внезапно оказался китаец Су Имин, обошедший именитых фаворитов — канадца Марка Макморриса и американцев Редмонда Джерарда и Шона Фритцсаймонса.

В борьбу за медали вклинятся Себастьян Тутан (Канада) и норвежец Столе Сандбек.

7:00. Сноуборд. Слоупстайл. Мужчины. Финал Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

Конькобежный спорт

В классическом конькобежном спорте женщины будут разыгрывать медали на дистанции 1500 метров.

Болеем за Евгению Лаленкову, которая с двух последних чемпионатов мира привозила медали — серебро в 2020-м и бронзу в 2021-м. Вот только на последнем турнире не было японок, которые являются законодателями мод в этой дисциплине.

В этот раз придется соревноваться и с мировой рекордсменкой на этой дистанции Михо Такаги и с претенденткой на медали Айяной Сато.

Ну и не будем забывать про одну из величайших конькобежек в истории Олимпийских игр — Ирен Вюст, привозившую золото уже с четырех Олимпиад подряд, начиная с Турин. Да, ее олимпийская карьера идет к закату, но она несомненно постарается завершить ее красиво.

Елизавета Голубева globallookpress.com

Также за золото будет биться американка Бриттани Боу, которая много лет доминирует на дистанции 1 500 м, но имеет серьезные проблемы со стабильностью.

За медали готова побороться россиянка Елизавета Голубева , норвежка Рагне Виклунд и голландка Антуанетта де Йонг.

Помимо Голубевой и Лаленковой от сборной России выступит Дарья Качанова, которая поборется за 10 сильнейших.

11:30. Конькобежный спорт. 1500 м. Женщины Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

Биатлон

Турнир биатлонистов в Пекине начался для сборной России с первой награды за 8 лет, так что медальный план СБР можно считать наполовину выполненным. Но бронза в смешанной эстафете только разожгла аппетит — ведь она могла быть и серебром и даже золотом.

В понедельник на стадионе лыжно-биатлонного центра «Куяншу» в Чжанцзякоу разыграют комплект медалей в женской индивидуальной гонке на 15 км. От России на старт выйдут четыре спортсменки.

В первой стартовой группе под номером 29 побежит Ульяна Нигматуллина, а под 38-м — Светлана Миронова. Кристина Резцова получила 74-й номер, а под 84-м на трассу уйдет медалистка ЧЕ Евгения Буртасова, которая прибыла в Пекин на замену заболевшей ковидом Валерии Васнецовой.

Нигматуллина и Резцова пойдут за второй медалью ОИ-2022 globallookpress.com

Последнюю медаль в этой дисциплине россиянки брали еще в 2006 году — это бронза Альбины Ахатовой. Получится ли повторить успех? Результаты индивидуальной гонки зависят от работы на огневых рубежах, а сильный ветер гуляющий над Чжанцзякоу превращает стрельбу в лотерею, так что случиться может все что угодно.

Отметим, что в этом плане наибольшие шансы имеет Ульяна Нигматулина, которая всегда стабильно стреляет. Кристина Резцова в индивидуалках этого сезона тоже уже заезжала в топ-10

Фаворитки тут — шведка Ханна Эберг, с ее суперстабильными стрельбой и ходом и Маркета Давидова из Чехии, которая смогла за один год стать лидером индивидуальных гонок в женском пелетоне. А в борьбу за медали может вмешаться кто угодно, особенно учитывая погодный фактор.

12:00. Биатлон. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины Прямая трансляция: Россия-1, Онлайн

Россия-1, Онлайн Комментатор: Дмитрий Губерниев

Шорт-трек

Два комплекта медалей разыграют шорт-трекисты на малом катке. Девушки будут соревноваться на дистанции 500 метров — Елена Серегина побежит во втором четвертьфинале, Софья Просвирнова — в третьем.

Россиянкам больше подходят дистанции 1000 и 1500 м, но и на 500 м они могут дать бой лидерам, хотя это будет непросто: против Софьи — олимпийские чемпионки Чхве Мин Джон и Арианна Фонтана, с Еленой — всегда быстрые нидерландки.

Итальянская легенда Фонтана несомненно будет бороться за золото, конкуренцию ей составит голландка Сюзанна Схюлтинг. Также за медали будут биться традиционно сильные кореянки, канадки и китаянки.

Чемпионка Европы из Польши Наталья Малишевская, для которой это коронная дистанция, сдала положительный тест на ковид перед новым годом, успела выздороветь и прилететь в Пекин, где вновь сдала положительный тест перед самыми соревнованиями. Но, судя по последнему фото в ее соцсетях с подписью «Я вернулась» — она все же выступит в Китае.

14.30. Шорт-трек. 500 м. Женщины. Четвертьфиналы Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

Мужчины соревнуются на дистанции в 1000 метров и тут россиян нет — олимпийского чемпиона Семена Елистратова и его партнера Дениса Айрапетяна мы потеряли еще в квалификации.

Главный фаворит в борьбе за золото четырехкратный чемпион мира из Кореи Хван Де Хон, конкуренцию которому составят китаец Жэнь Цзывэй, золотые братья Лю из Венгрии, канадец Паскаль Дион, голландец Шинки Кнегт.

15.52. Шорт-трек. 1000 м. Мужчины. Финал Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

Прыжки с трамплина

Россияне приятно удивили своим выступлением в прыжках с трамплина в Олимпиаде в Пекине. Евгений Климов стал пятым в личном виде, Данил Садреев — восьмым, Ирина Аввакумова — седьмой, Ирма Махиня — десятой.

Шанс на медаль в командном миксте невелик, но он не нулевой. Главные фавориты и претенденты на золото — японские прыгуны, которым постараются навязать борьбу немцы и словенцы. Возможно в борьбу за медали вмешается Австрия.

14:45. Прыжки с трамплина. Смешанные команды Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

Что еще посмотреть

Саночницы разыграют свои медали во вторник, 8 февраля, а в понедельник пройдут первые два заезда из четырех.

Россию представляют опытнейшая Татьяна Иванова, бравшая олимпийскую медаль еще в 2014-м, двукратная чемпионка мира Екатерина Катникова, дочь легенды российских саней Виктория Демченко.

Татьяна Иванова globallookpress.com

Все они при благоприятных обстоятельствах могут быть на пьедестале, хотя Иванова почти весь олимпийский сезон потеряла из-за травмы.

Что касается фавориток, то как и у мужчин, доминируют спортсменки из Германии, которым пытаются оппонировать австрийки. За медали будут бороться немки Юлия Таубиц и Натали Гайзенбергер, и Магдалена Эгль из Австрии.

14:50. Санный спорт. Женщины. Первая попытка Прямая трансляция:Матч! Игра , Онлайн

Также в понедельник начнется квалификации в биг-эйре — зрелищной дисциплине фристайла.

В мужском биг-эйре россиян не будет, а у девушек совершать головокружительные трюки после взлета с огромного трамплина будут Ксения Орлова и действующая чемпионка мира в этой дисциплине Анастасия Таталина.

4:30. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Квалификация Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

Третий матч на ОИ-2022 проведут российские хоккеистки, которые обыграли в первом туре соперниц из Швейцарии со счетом 5:2, а вот во втором матче пропустили пять безответных шайб от команды США.

Как ни странно, это не такой уж и плохой результат, особенно учитывая коронавирусные потери — раньше получали от американок в 2-3 раза больше.

США — Россия globallookpress.com

Теперь команду Евгения Бобарико ждет встреча с еще одними фаворитками — командой Канады, которая выиграла обе предстоящие встречи на Олимпиаде у Швейцарии и Финляндии с двузначным преимуществом в счете.

7:10 Хоккей. Женщины. Группа A. 3-й тур: Канада — Россия Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ, Live

Матч! Игра, Матч ТВ, Live Прогноз на матч

Снова будет много керлинга — продолжаются соревнования у смешанных пар, где представителей России нет. В понедельник закончится круговой турнир и определятся финалисты.

15:05 Кёрлинг. Микст. 1/2 финала Прямая трансляция: Matchtv.ru / Sportbox.ru, Онлайн

За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю пополняется — следить за ним можно здесь.