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    Жамнов: Ближе к Олимпиаде определимся с капитаном команды

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, как будет избран капитан олимпийской сборной России перед Играми-2022 в Пекине.

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «У нас состоялась хорошая беседа с Александром Овечкиным. Все ребята готовы и осознают: клуб и сборная — это две разные вещи. Что на Олимпиаде надо больше поработать на команду. Все с этим согласны. Надеюсь, что в этом плане не возникнет проблем. Все ребята, которые прилетят на Олимпийские игры, будут отдаваться полностью.

    Станет ли Овечкин капитаном — об этом пока рано говорить. Ясно, что Александр — это лидер и капитан "Вашингтон Кэпиталз". Мы ближе к Олимпиаде определимся, ребята сами выберут. Я думаю, тут вопросов быть не должно. Все догадываются, кто будет капитаном», — цитирует Жамнова пресс-служба НХЛ.

    Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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