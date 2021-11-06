Жамнов: Ближе к Олимпиаде определимся с капитаном команды

Главный тренер сборной Россиирассказал, как будет избран капитан олимпийской сборной России перед Играми-2022 в Пекине.

«У нас состоялась хорошая беседа с Александром Овечкиным. Все ребята готовы и осознают: клуб и сборная — это две разные вещи. Что на Олимпиаде надо больше поработать на команду. Все с этим согласны. Надеюсь, что в этом плане не возникнет проблем. Все ребята, которые прилетят на Олимпийские игры, будут отдаваться полностью.

Станет ли Овечкин капитаном — об этом пока рано говорить. Ясно, что Александр — это лидер и капитан "Вашингтон Кэпиталз". Мы ближе к Олимпиаде определимся, ребята сами выберут. Я думаю, тут вопросов быть не должно. Все догадываются, кто будет капитаном», — цитирует Жамнова пресс-служба НХЛ.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.