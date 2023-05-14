Уильямс покинул пост главного тренера «Финикса»

покинул пост главного тренера клуба НБА «Финикс Санс», сообщает пресс‑служба команды.

«Мы преисполнены благодарности за все, что Монти сделал для клуба», — сказал генеральный менеджер «Финикса» Джеймс Джонс.

Отмечается, что руководство «Санс» приняло решение прекратить сотрудничество с 51-летним американцем после вылета во втором раунде плей-офф от «Денвера».

Уильямс возглавил аризонскую команду в 2019 году. За этот период 51-летний специалист был признан тренером года по итогам регулярного сезона-2021/2022. В 2021 году Уильямс вывел «Санз» в финал Национальной баскетбольной ассоциации, где его подопечные проиграли «Милуоки».