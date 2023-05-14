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    Уильямс покинул пост главного тренера «Финикса»

    Баскетбол НБА Финикс Санз
    Монти Уильямс покинул пост главного тренера клуба НБА «Финикс Санс», сообщает пресс‑служба команды.

    Монти Уильямс
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    Монти Уильямс

    «Мы преисполнены благодарности за все, что Монти сделал для клуба», — сказал генеральный менеджер «Финикса» Джеймс Джонс.

    Отмечается, что руководство «Санс» приняло решение прекратить сотрудничество с 51-летним американцем после вылета во втором раунде плей-офф от «Денвера».

    Уильямс возглавил аризонскую команду в 2019 году. За этот период 51-летний специалист был признан тренером года по итогам регулярного сезона-2021/2022. В 2021 году Уильямс вывел «Санз» в финал Национальной баскетбольной ассоциации, где его подопечные проиграли «Милуоки».

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