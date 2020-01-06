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    Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Детройт»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Детройт Пистонс
    «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете «Детройт» со счетом 106:99 (23:22, 33:25, 19:32, 31:20).

    Леброн Джеймс
    Леброн Джеймс

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Энтони Дэвис, на счету которого 24 очка, 11 подборов и 8 блокшотов. Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 21 очка, 14 подборов и 11 передач, ставший для него 9-м в сезоне и 90-м за карьеру.

    В составе «Детройта» 28 очков набрал Деррик Роуз. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 12 очков и 18 подборов.

    «Лос-Анджелес Лейкерс» (29-7) лидирует в таблице Западной конференции, а «Детройт» занимает 11-е место на Востоке. 0

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