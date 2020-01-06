Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Детройт»

на своем паркетесо счетом 106:99 (23:22, 33:25, 19:32, 31:20).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Энтони Дэвис, на счету которого 24 очка, 11 подборов и 8 блокшотов. Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 21 очка, 14 подборов и 11 передач, ставший для него 9-м в сезоне и 90-м за карьеру.

В составе «Детройта» 28 очков набрал Деррик Роуз. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 12 очков и 18 подборов.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (29-7) лидирует в таблице Западной конференции, а «Детройт» занимает 11-е место на Востоке. 0