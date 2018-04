«Голден Стэйт» разгромил «Нью-Орлеан»

нанес поражениев первом матче серии второго раунда плей-офф НБА — 123:101 (35:34, 41:21, 27:19, 20:27).

Наибольший вклад в успех «Уорриорз» внес Клэй Томпсон, набравший 27 очков. Кевин Дюрант оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов, Дрэймонд Грин собрал 16 очков, 16 подборов и 11 передач.

У «Пеликанс» лучшими были Энтони Дэвис (21 + 10 подборов), Итуан Мур (15) и Джордан Кроуфорд (14).

«Бостон» обыграл «Милуоки» в седьмом матче

«Воины» повели в серии 1-0. Второй матч состоится 1 мая.

