«Бостон» обыграл «Милуоки» в седьмом матче

Баскетболистыодержали победу надв седьмом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 112:96 (30:17, 20:25, 31:25, 31:29).

В составе победителей по 26 очков набрали разыгрывающий Терри Розир и центровой Эл Хорфорд. Джейсон Тейтум добавил в копилку 20 очков, Маркус Моррис — 10.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бакс» Крис Миддлтон, набравший 32 очка. Эрик Бледсо собрал 23 очка, Янни Адетокунбо — 22 очка и 9 подборов.

Счет в серии стал 4-3 в пользу «кельтов». В полуфинале Восточной конференции «Бостон» сыграет с «Филадельфией».

Terry Rozier came to play in Game 7 with a Playoff career-high 26 points & 9 dimes! #CUsRise #NBAPlayoffs pic.twitter.com/4vz2BAyh82