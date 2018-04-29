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    «Бостон» обыграл «Милуоки» в седьмом матче

    НБА Бостон Селтикс Милуоки Бакс
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    Терри Розир
    На фото:Терри Розир
    Баскетболисты «Бостона» одержали победу над «Милуоки» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 112:96 (30:17, 20:25, 31:25, 31:29).

    В составе победителей по 26 очков набрали разыгрывающий Терри Розир и центровой Эл Хорфорд. Джейсон Тейтум добавил в копилку 20 очков, Маркус Моррис — 10.

    Самым результативным игроком матча стал защитник «Бакс» Крис Миддлтон, набравший 32 очка. Эрик Бледсо собрал 23 очка, Янни Адетокунбо — 22 очка и 9 подборов.

    Счет в серии стал 4-3 в пользу «кельтов». В полуфинале Восточной конференции «Бостон» сыграет с «Филадельфией».


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