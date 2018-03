«Оклахома» победила «Атланту», Уэстбрук оформил 100-й трипл-дабл

Баскетболистыуступилив матче регулярного чемпионата НБА — 102:116 (40:32, 27:25, 18:30, 17:29).

Наибольший вклад в успех «Рэпторс» внес Йонас Валанчюнас, записавший на свой счет 26 очков и 14 подборов. По 15 очков собрали Фред ВанВлит и ДеМар ДеРозан, Кайл Лоури оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 передач.

У «Нетс» выделялись Д'Анджело Рассел (32) и Рондэй Холлис-Джефферсон (19). Российский центровой Тимофей Мозгов на площадку не выходил.

«Торонто» лидирует в таблице Восточной конференции (50 побед, 17 поражений), «Бруклин» — 13-й (21-47).

«Оклахома-Сити» в гостях победила «Атланту» — 119:107 (31:28, 23:38, 36:22, 29:19). К большому перерыву «Тандер» уступали в 12 очков.

Лидер «громовых» Рассел Уэстбрук записал себе в актив 32 очка, 12 передач и 12 подборов, оформив 100-й трипл-дабл в карьере. Уэстбрук стал четвертым игроком в истории НБА, преодолевшим отметку в 100 трипл-даблов. Лидерами по этому показателю являются Оскар Робертсон (181), Мэджик Джонсон (138) и Джейсон Кидд (107), уже завершившие карьеры игроков.

У «Хоукс» 25 очков набрал Торин Принс.

«Оклахома-Сити» идет четвертой на «Западе» (41-29), «Атланта» — 15-я на «Востоке» (20-48).

Другие результаты:

«Вашингтон» – «Миннесота» — 111:116 (26:25, 33:28, 31:29, 21:34)

«Филадельфия» – «Индиана» — 98:101 (23:33, 30:24, 26:26, 19:18)

«Чикаго» – «Клипперс» — 106:112 (27:31, 33:31, 18:28, 28:22)

«Нью-Йорк» – «Даллас» — 97:110 (31:29, 29:28, 12:26, 25:27)

«Нью-Орлеан» – «Шарлотт» — 119:115 (37:32, 35:33, 20:27, 27:23)

«Сан-Антонио» – «Орландо» — 108:72 (24:18, 38:19, 34:20, 12:15)

«Юта» – «Детройт» — 110:79 (42:21, 22:18, 22:20, 24:20)