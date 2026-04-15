Испанец Карлос Алькарас сыграет против чеха Томаша Махача во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне (Испания). Матч пройдет 16 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Алькарас — Махач с коэффициентом для ставки за 2.53.
Алькарас
Карлос в первом раунде одержал победу над Отто Виртаненом.
До серьезной интриги так и не дошло, испанец обыграл финского теннисиста со счетом 6:4, 6:2.
Однако в этом матче случилась неприятность: Алькараса беспокоила боль в руки, из-за которой ему даже пришлось брать медицинский перерыв.
По словам Алькараса, он пока не решил, продолжит ли выступление на турнире в Барселоне: «Мой план: если нужно отдыхать, то я буду отдыхать, но в целом я постараюсь быть в лучшей форме, чтобы сыграть в четверг».
На прошлой неделе Алькарас не смог защитить титул на «Мастерсе» в Монте-Карло, проиграв в финале Яннику Синнеру.
В прошлом году Алькарас дошел до финала на «пятисотнике» в Барселоне, из-за чего ему теперь надо защищать 330 очков.
Махач
Томаш в первом круге совершил камбэк в матче против аргентинца Себастьяна Баэса — 2:6, 6:4, 6:1.
Для чешского теннисиста это уже третий турнир на грунте в текущем сезоне.
В начале апреля Махач проиграл испанцу Рафаэлю Ходару в стартовом матче на турнире в Марракеше.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Махач обыграл Даниэля Альтмайера и Франсиско Серундоло, после чего уступил Яннику Синнеру (1:6, 7:6, 3:6).
В этом году Махач провел 18 матчей (11 побед, семь поражений). Его лучшим результатом пока остается победа на турнире ATP 250 в Аделаиде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.12, победу Махача букмекеры предлагают за 6.10.
Прогноз: Карлос, похоже, пожалел, что приехал в Барселону. Очевидно, что он нуждался в отдыхе после непростой недели в Монте-Карло.
Также стоит обратить внимание, что ранее он выиграл один из двух матчей против Махача. Осенью 2024-го чех обыграл Алькараса на харде в Шанхае.
Плюс на прошлой неделе Томаш взял сет в матче против Синнера. Он единственный, кому удалось это на четырех последних «Мастерсах».
Рекомендуемая ставка: Махач возьмет хотя бы один сет за 2.53.