Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа во втором круге турнира ATP 250 в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 1 апреля, начало — в 12:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Шевченко — ван де Зандшульп с коэффициентом для ставки за 2.09.
Шевченко
Саша пятый раз в этом году прошел первый раунд на турнире ATP.
В стартовом матче представитель Казахстана одержал уверенную победу над Раду Давидом Туркану — 6:2, 6:4.
Но здесь также важно уточнить, что румынский теннисист занимает в рейтинге всего лишь 659-е место.
Шевченко провел в текущем сезоне 23 матча. На этом отрезке у него 12 побед и 11 поражений.
В марте он выиграл один матч в Индиан-Уэллс и дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Майами, на котором он одержал победу над американцем Беном Шелтоном.
Ван де Зандшульп
Ботик тоже легко прошел во второй раунд на текущем турнире.
В первом круге нидерландский теннисист одержал победу над итальянцем Франческо Маэстрелли — 6:3, 6:2.
Ван де Зандшульп в этом году провел лишь 14 матчей (семь побед и столько же поражений).
Лучшим результатом Ботика в 2026-м пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. На мельбурнского мэйджоре он обыграл американца Брэндона Накашиму и китайца Цзюньчэна Шана.
Кроме того, в феврале ван де Зандшульп прошел два раунд на домашнем «пятисотнике» в Роттердаме. В одном из матчей на этом турнире он выиграл у Стефаноса Циципаса.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.52, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 1.52.
Прогноз: несколько лет назад Саша обыграл Ботика на харде в Астане со счетом 6:4, 6:3. Скорее всего, предстоящий матч будет не таким простым, нидерландец хорошо играет на грунте. Оптимальной будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: победа ван де Зандшульпа + тотал геймов больше 19,5 за 2.09.