прогноз на матч турнира в Бухаресте, ставка за 2.09

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа во втором круге турнира ATP 250 в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 1 апреля, начало — в 12:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Шевченко — ван де Зандшульп с коэффициентом для ставки за 2.09.

Шевченко

Саша пятый раз в этом году прошел первый раунд на турнире ATP.

В стартовом матче представитель Казахстана одержал уверенную победу над Раду Давидом Туркану — 6:2, 6:4.

Но здесь также важно уточнить, что румынский теннисист занимает в рейтинге всего лишь 659-е место.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Шевченко провел в текущем сезоне 23 матча. На этом отрезке у него 12 побед и 11 поражений.

В марте он выиграл один матч в Индиан-Уэллс и дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Майами, на котором он одержал победу над американцем Беном Шелтоном.

Ван де Зандшульп

Ботик тоже легко прошел во второй раунд на текущем турнире.

В первом круге нидерландский теннисист одержал победу над итальянцем Франческо Маэстрелли — 6:3, 6:2.

Ван де Зандшульп в этом году провел лишь 14 матчей (семь побед и столько же поражений).

Лучшим результатом Ботика в 2026-м пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. На мельбурнского мэйджоре он обыграл американца Брэндона Накашиму и китайца Цзюньчэна Шана.

Кроме того, в феврале ван де Зандшульп прошел два раунд на домашнем «пятисотнике» в Роттердаме. В одном из матчей на этом турнире он выиграл у Стефаноса Циципаса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.52, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: несколько лет назад Саша обыграл Ботика на харде в Астане со счетом 6:4, 6:3. Скорее всего, предстоящий матч будет не таким простым, нидерландец хорошо играет на грунте. Оптимальной будет ставка без учета исхода.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч Шевченко — ван де Зандшульп принесёт прибыль 1090₽, общая выплата — 2090₽

Рекомендуемая ставка: победа ван де Зандшульпа + тотал геймов больше 19,5 за 2.09.