Сможет ли Блинкова пройти первый круг в Боготе?

прогноз на матч турнира в Боготе, ставка за 2.32

Россиянка Анна Блинкова сыграет против американки Робин Монтгомери в первом круге турнира WTA 250 в Боготе (Колумбия). Матч пройдет 31 марта, начало — в 20:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Монтгомери — Блинкова с коэффициентом для ставки за 2.32.

Монтгомери

Робин пропустила значительную часть прошлого сезона и первые три месяца текущего из-за травм, которые отбросили ее в четвертую сотню рейтинга.

Эту неделю американская теннисистка начала в статусе 368-й ракетки мира.

Свой предыдущий матч Монтгомери провела в июне прошлого года, когда проиграла словенке Кайе Юван в финале квалификации Уимблдона.

Известно, что 21-летнюю американку беспокоили сразу несколько травм. Сначала у нее были проблемы с коленом, а потом она решила прооперировать запястье.

За первые шесть месяцев прошлого сезона Монтгомери провела 21 матч. На этом отрезке у нее было 12 побед и девять поражений.

Блинкова

Для Анны главным итогом предыдущих трех месяцев стало падение в конец топ-100.

Российская теннисистка занимает 99-е место в текущей версии рейтинга.

В текущем сезоне Блинкова провела 10 матчей и до сих пор одержала лишь две победы.

Блинкова начала год с пяти поражений подряд, после чего прошла раунд на турнире в Индиан-Уэллс.

На калифорнийском «тысячнике» Анна обыграла венгерку Дальму Гальфи, после чего уступила Аманде Анисимовой.

На недавнем турнире в Майами Блинкова в первом круге выиграла у чемпионки Australian Open Софии Кенин, а во втором потерпела разгромное поражение от Виктории Мбоко (2:6, 0:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монтгомери в этом матче можно поставить за 2.39, победу Блинковой букмекеры предлагают за 1.57.

Прогноз: не будем говорить, что Анне повезло, но рискнем предположить, что она обыграет соперницу, для которой этой будет первый официальный матч за долгое время.

2.32 Победа Блинковой в двух сетах

Рекомендуемая ставка: победа Блинковой в двух сетах за 2.32.