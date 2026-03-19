Россиянка Диана Шнайдер сыграет против чешки Терезы Валентовой во втором раунде турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Шнайдер — Валентова с коэффициентом для ставки за 2.32.

Шнайдер

Диана слабо провела недавние турниры, но по-прежнему находится в топ-20.

Неудачная серия началась в феврале, когда она проиграла американке Алисии Паркс в первом круге «тысячника» в Дохе.

На престижном турнире в Дубае Шнадер выступила чуть лучше: здесь она в первом круге разгромила Майю Джойнт, а во втором уступила Иве Йович, отдав решающий сет со счетом 0:6.

На «тысячнике» в Индиан-Уэллс 21-летняя россиянка проиграла в стартовом матче румынке Соране Кырсте.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Шнайдер в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Аделаиде.

Валентова

Тереза не попала в число сеяных, поэтому ей пришлось начинать с первого раунда.

В стартовом матче чешка одержала победу над американкой Кэти Волынец — 6:2, 6:4.

Валентова прервала серию из трех поражений.

В начале февраля 19-летняя теннисистка проиграла Каролине Муховой во втором круге «тысячника» в Дохе.

На турнире в Дубае 19-летняя чешка уступила в квалификации австралийке Кимберли Биррелл.

На «тысячнике» в Индиан-Уэллс Валентова проиграла в первом раунде опытной хорватке Донне Векич — 6:7, 6:7.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, в этой паре нет явной фаворитки — на Шнайдер можно поставить за 1.86, а на победу Валентовой за 1.94.

Прогноз: с учетом того, как Диана провела недавние матчи, очевидно, что сейчас не тот случай, когда можно спокойно ставить на ее победу. Скорее всего, у российской теннисистки снова будут проблемы.

2.32 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Шнайдер — Валентова позволит вывести на карту выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.