Сможет ли Селехметьева пройти первый круг в Индиан-Уэллс?

прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 1.96

Россиянка Оксана Селехметьева сыграет против австралийки Кимберли Биррелл в первом круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 4 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Биррелл — Селехметьева с коэффициентом для ставки за 1.96.

Биррелл

Кимберли в этом году не пришлось участвовать в квалификации, чтобы пробиться в основную сетку американского «тысячника».

Американка по итогам января и февраля дебютировала в топ-80.

На прошлой неделе Биррелл дошла до полуфинала в Остине: на этом турнире она обыграла Петру Марчинко, Кэролайн Доулхайд и Айлу Томлянович, а в 1/2-й уступила Пейтон Стернс.

Лучшим результатом Биррелл в этом сезоне пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Аделаиде.

При этом Кимберли не выиграла ни одного матча на Открытом чемпионате Австралии и не прошла квалификацию в Дохе.

Селехметьева

Оксана тоже с недавних пор находится в топ-80.

Эту неделю российская теннисистка проводит в статусе 76-й ракетки мира.

Селехметьева провела 13 матчей в текущем сезоне, и на этом отрезке у нее восемь побед и пять поражений.

На недавнем турнире в Остине Селехметьева прошла два раунда — здесь она выиграла у Алисии Паркс и Камиллы Рахимовой, после чего уступила Пейтон Стернс.

Перед этим 24-летняя россиянка не прошла первый круг в Хобарте и Абу-Даби, но зато выиграла два матча на Открытом чемпионате Австралии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток одинаковые шансы на победу — и на Биррелл, и на Селехметьеву можно поставить за 1.91.

Прогноз: в прошлом году Оксана проиграла Кимберли в решающем раунде квалификации Australian Open со счетом 3:6, 7:6, 4:6. По всей видимости, не менее напряженной будет и предстоящая встреча. Но оптимальной будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.96.