прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 2.61

Россиянин Даниил Медведев сыграет против китайца Цзюньчэна Шана в первом круге турнира ATP 500 в Дохе (Катар). Матч пройдет 16 февраля, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Медведев — Шан с коэффициентом для ставки за 2.61.

Медведев

Даниил приехал в столицу Катара после провального выступления в Роттердаме.

На нидерландском «пятисотнике» российский теннисист впервые в сезоне проиграл в первом круге.

Медведев потерпел поражение от француза Юго Эмбера — 6:7, 6:3, 3:6.

В этом матче можно было снова наблюдать за худшей версией Медведева: чемпион US Open-2021 психовал, постоянно скандалил и выражал недовольство качеством мячей.

В общем, это было чересчур плохо и с точки зрения тенниса, и поведения на корте.

Но от серьезных выводов пока воздержимся, все-таки в январе Медведев выиграл турнир в Брисбене и прошел три раунда на Открытом чемпионате Австралии.

Шан

Цзюньчэн заявился на «пятисотник» в Дохе по защищенному рейтингу.

Китайский теннисист пропустил большую часть предыдущего сезона из-за травмы ноги, из-за чего выпал из топ-200.

Кроме того, в прошлом году Шан не смог защитить титул на турнире в Чэнду.

В этом сезоне 21-летний теннисист провел пока лишь пять матчей.

При этом в 2026-м Шан еще ни разу не проигрывал в первом круге.

На турнире в Гонконге китаец дошел до четвертьфинала, а на Открытом чемпионате Австралии проиграл во втором раунде Ботику ван де Зандшульпу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.25, победу Шана букмекеры предлагают за 3.92.

Прогноз: сложно сказать, как там у Даниила с настроением сейчас, плюс нет уверенности, что ему понравятся мячи и условия на корте. Поэтому оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Талантливый китаец может стать серьезным препятствием для экс-первой ракетки мира.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.61.