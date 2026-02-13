Фриц и Корда дойдут до решающего тай-брейка?

прогноз на матч турнира в Далласе, ставка за 1.92

Американцы Тейлор Фриц и Себастьян Корда встретятся в четвертьфинале турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 13 февраля, начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фриц — Корда с коэффициентом для ставки за 1.92.

Фриц

В первом раунде у Тейлора был непростой матч против Маркоса Гирона.

Фриц дожал соотечественника только на решающем тай-брейке — 6:4, 5:7, 7:6.

Во втором круге Фриц одержал победу над Брэндоном Накашимой — 6:3, 6:4.

В январе американский теннисист выиграл один из четырех матчей на United Cup и дошел до 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии.

В Мельбурне Фриц выиграл у Валантена Руайе, Вита Копршивы и Стэна Вавринки, после чего без шансов уступил Лоренцо Музетти.

Лучшим результатом Фрица в Далласе пока остается выход в полуфинал в 2023 году.

Корда

Себастьян не отдал ни одного сета в предыдущих раундах.

В первом круге Корда одержал победу над Майклом Чжэном — 6:3, 6:4.

Корда взял реванш у соотечественника за поражение в первом круге Australian Open.

Во втором раунде Себастьян выиграл у Фрэнсиса Тиафо — 7:5, 6:1.

В конце января Корда дошел до финала на «челленджере» в Сан-Диего. В решающем матче он проиграл Закари Свайде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.54, победу Корды букмекеры предлагают за 2.47.

Прогноз: Тейлор выиграл три из четырех матчей против Себастьяна. В прошлом году Фриц одержал победу над Кордой на турнире в Токио — 6:3, 6:7, 6:3. Скорее всего, американцы проведут еще один напряженный матч. К слову, ранее только в одном их матче было меньше 20 геймов.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Фриц — Корда принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.