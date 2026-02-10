прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 11.25

Полька Ига Свентек сыграет против представительницы Австралии Дарьи Касаткиной в третьем круге турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 11 февраля, начало — в 13:00 мск.

Свентек

Ига начала турнир с уверенной победы над Джанис Тьен.

Польская теннисистка отдала индонезийке лишь три гейма — 6:0, 6:3.

Интересно, что Свентек повесила 36-ю «баранку» на уровне турниров WTA 1000.

Это был первый матч Иги после Открытого чемпионата Австралии, на котором она проиграла Елене Рыбакиной в 1/4 финала.

В текущем сезоне Свентек выиграла восемь матчей из 11-ти.

Свентек трижды выигрывала «тысячник» в Дохе — в 2022, 2023 и 2024 году. В прошлом сезоне полька проиграла Алене Остапенко в 1/2 финала.

Касаткина

Дарья впервые в сезоне выиграла два матча подряд.

В первом круге представительница Австралии одержала волевую победу над японкой Моюкою Утидзимой — 4:6, 6:3, 6:0.

Во втором раунде Касаткина по-настоящему удивила, разгромив Элизу Мертенс.

В матче против бельгийки она снова повесила «баранку» в одном из сетов — 6:4, 6:0.

На текущем турнире Касаткина прервала серию из трех поражений.

После турнира в Аделаиде, на котором она уступила во втором раунде Жаклин Кристиан, Касаткина не прошла первый круг на Открытом чемпионате Австралии и в Абу-Даби.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Свентек не будет проблем в этом матче. На победу Касаткиной можно поставить за 10.50.

Прогноз: Ига выиграла шесть из семи матчей против Дарьи. Исключением на этом отрезке стала их первая встреча — летом 2021-го Касаткина обыграла Свентек на траве в Истборне. Следующие шесть матчей против польки она проиграла с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-10,0) за 11.25.