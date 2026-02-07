прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 1.87

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против польки Магдалены Френх в первом круге турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 8 февраля, начало — в 13:00 мск.

Самсонова

Людмила ранее на этой неделе неплохо выступила на турнире в Абу-Даби.

Российская теннисистка дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в столице ОАЭ.

Самсонова одержала разгромные победы над Софией Кенин и Джанис Тьен, после чего проиграла Хейли Баптист.

Поражение от американки стало неприятным сюрпризом на фоне ее уверенной игры в предыдущих раундах, но в целом Самсонова достойно провела турнир.

Прогнозы на теннис

В этом году Самсонова выиграла четыре из восьми матчей. При этом также стоит уточнить, что она не прошла первый круг в Аделаиде и на Открытом чемпионате Австралии.

Френх

Магдалена попала в основную сетку катарского «тысячника» как лаки-лузер.

Польская теннисистка не смогла пройти квалификацию.

Ну и самое интересное здесь заключается в том, что в решающем отборочном матче она проиграла Вере Звонаревой. Френх уступила 41-летней россиянке в двух сетах — 3:6, 6:7.

В этом сезоне Френх пока ни разу не выигрывала больше одного матча.

На Открытом чемпионате Австралии она проиграла во втором круге итальянке Жасмин Паолини, а в Брисбене уступила на этой стадии Линде Носковой.

В Хобарте Магдалена после победы над француженкой Эльзой Жакмо не смогла выйти на матч с Эммой Радукану.

В прошлом году Френх провела всего лишь 40 матчей — 15 побед и 25 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.32, победу Френх букмекеры предлагают за 3.36.

Прогноз: что сказать, если даже Звонарева обыграла польку, то Самсоновой точно не должно возникнуть серьезных проблем в предстоящем матче.

1.87 Победа Самсоновой в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч Самсонова — Френх принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Рекомендуемая ставка: победа Самсоновой в двух сетах за 1.87.