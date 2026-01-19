прогноз на матч Australian Open, ставка за 1.97

Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Алекса Микельсен в первом круге Australian Open. Матч пройдет 20 января в Мельбурне, начало — в 04:30 мск.

Хачанов

Карен пока не выиграл ни одного официального матча в новом сезоне.

В начале января российский теннисист проиграл 228-й ракетке мира Майклу Ммо (6:7, 6:7) на турнире в Гонконге.

На неделе перед австралийским мэйджором Хачанов одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо (6:4, 6:4) в рамках выставочного матча в Куйонге.

Интересно, что Хачанов еще ни разу в карьере не проигрывал в первом круге Australian Open.

Прогнозы и ставки на Australian Open

Лучшим результатом Карена в Мельбурне остается выход в полуфинал в 2023 году. В прошлом году он добрался до третьего раунда, а в 2025-м — до 1/8 финала.

Микельсен

Алекс тем временем перед мельбурнским мэйджором успел сыграть на двух турнирах.

В начале января американский теннисист дошел до полуфинала в Брисбене.

Прежде чем проиграть Даниилу Медведеву, Микельсен остановил Джеймса Дакворта, Лернера Тьена и Себастьяна Корду.

В новозеландском Окленде Микельсен после волевой победы над Мариано Навоне проиграл Маркосу Гирону.

Если что, Алекс пока тоже ни разу не проигрывал на старте Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.63, победу Микельсена букмекеры предлагают за 2.27.

Прогноз: в прошлом году Карен просто без шансов уступил Алексу в третьем круге Australian Open. Правда, позже — на «Мастерсе» в Торонто — россиянин взял реванш, обыграв американца со счетом 6:4, 7:6.

Но в любом случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Для первого круга Хачанову достался чересчур сложный соперник.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.97.