Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Алекса Микельсен в первом круге Australian Open. Матч пройдет 20 января в Мельбурне, начало — в 04:30 мск.
Хачанов
Карен пока не выиграл ни одного официального матча в новом сезоне.
В начале января российский теннисист проиграл 228-й ракетке мира Майклу Ммо (6:7, 6:7) на турнире в Гонконге.
На неделе перед австралийским мэйджором Хачанов одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо (6:4, 6:4) в рамках выставочного матча в Куйонге.
Интересно, что Хачанов еще ни разу в карьере не проигрывал в первом круге Australian Open.
Прогнозы и ставки на Australian Open
Лучшим результатом Карена в Мельбурне остается выход в полуфинал в 2023 году. В прошлом году он добрался до третьего раунда, а в 2025-м — до 1/8 финала.
Микельсен
Алекс тем временем перед мельбурнским мэйджором успел сыграть на двух турнирах.
В начале января американский теннисист дошел до полуфинала в Брисбене.
Прежде чем проиграть Даниилу Медведеву, Микельсен остановил Джеймса Дакворта, Лернера Тьена и Себастьяна Корду.
В новозеландском Окленде Микельсен после волевой победы над Мариано Навоне проиграл Маркосу Гирону.
Если что, Алекс пока тоже ни разу не проигрывал на старте Australian Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.63, победу Микельсена букмекеры предлагают за 2.27.
Прогноз: в прошлом году Карен просто без шансов уступил Алексу в третьем круге Australian Open. Правда, позже — на «Мастерсе» в Торонто — россиянин взял реванш, обыграв американца со счетом 6:4, 7:6.
Но в любом случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Для первого круга Хачанову достался чересчур сложный соперник.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.97.