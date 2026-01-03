прогноз на матч United Cup, ставка за 1.92

Японка Наоми Осака сыграет против британки Эммы Радукану в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 4 января, начало — в 06:30 мск.

Радукану

Минувший сезон стал для Эммы лучшим с тех пор, как в 2021 году она сенсационно выиграла US Open.

Британская теннисистка завершила 2025-й в топ-30. Эту неделю она проводит в статусе 29-й ракетки мира.

В прошлом году у Радукану было несколько неплохих результатов на харде.

Во-первых, дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс. Ранее она ни разу не добиралась до этой стадии на турнире такого уровня.

Прогнозы на теннис

Кроме того, Эмма выиграла три матча на «тысячнике» в Риме и дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Вашингтоне.

Правда, заключительный отрезок сезона британка провалила. После US Open она выиграла лишь два матча.

Осака

Наоми тем временем уже успела провести один матч на United Cup.

В пятницу японская теннисистка проиграл экс-третьей ракетке мира Марии Саккари.

Вопреки ожиданиям, Осака слабо провела матч против гречанки — 4:6, 2:6.

Но судить о ее готовности к сезону по одной игре все-таки не совсем правильно.

Тем более в прошлом сезоне Осака неоднократно демонстрировала теннис, благодаря которому она до рождения дочери была на вершине рейтинга и выигрывала титулы на турнирах «Большого шлема».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на Радукану можно поставить за 1.87, а на победу Осаки — за 1.93.

Прогноз: пожалуй, да, оптимальным вариантом будет ставка на исход. Хотя Наоми наверняка постарается взять реванш у британки за поражение на турнире в Вашингтоне летом прошлого года.

1.92 Тотал геймов больше 22,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Радукану — Осака позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.