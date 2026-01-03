Японка Наоми Осака сыграет против британки Эммы Радукану в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 4 января, начало — в 06:30 мск.
Радукану
Минувший сезон стал для Эммы лучшим с тех пор, как в 2021 году она сенсационно выиграла US Open.
Британская теннисистка завершила 2025-й в топ-30. Эту неделю она проводит в статусе 29-й ракетки мира.
В прошлом году у Радукану было несколько неплохих результатов на харде.
Во-первых, дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс. Ранее она ни разу не добиралась до этой стадии на турнире такого уровня.
Кроме того, Эмма выиграла три матча на «тысячнике» в Риме и дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Вашингтоне.
Правда, заключительный отрезок сезона британка провалила. После US Open она выиграла лишь два матча.
Осака
Наоми тем временем уже успела провести один матч на United Cup.
В пятницу японская теннисистка проиграл экс-третьей ракетке мира Марии Саккари.
Вопреки ожиданиям, Осака слабо провела матч против гречанки — 4:6, 2:6.
Но судить о ее готовности к сезону по одной игре все-таки не совсем правильно.
Тем более в прошлом сезоне Осака неоднократно демонстрировала теннис, благодаря которому она до рождения дочери была на вершине рейтинга и выигрывала титулы на турнирах «Большого шлема».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на Радукану можно поставить за 1.87, а на победу Осаки — за 1.93.
Прогноз: пожалуй, да, оптимальным вариантом будет ставка на исход. Хотя Наоми наверняка постарается взять реванш у британки за поражение на турнире в Вашингтоне летом прошлого года.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.