прогноз на матч молодежного Итогового турнира, ставка за 2.02

Бельгиец Александр Блокс сыграет против норвежца Николая Будкова-Кьера в полуфинале молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 20 декабря в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 19:00 мск.

Блокс

Александр — единственный, кто выиграл все три матча на групповом этапе.

В первом туре группового этапа бельгиец одержал волевую победу над немцем Джастином Энгелем — 3:4, 4:2, 4:2, 4:2 (на молодежном Итоговом турнире сет играется до 4 победных геймов — прим.).

Во втором туре Блокс обыграл американца Нишеша Басаваредди — 4:3, 4:3, 4:1.

Прогнозы на теннис

В третьем матче 20-летний теннисист выиграл у хорвата Дино Прижмича — 4:3, 2:4, 4:2, 4:0.

Блокс выиграл девять из десяти последних матчей.

В этом году Блокс выиграл 22 матча из 31 на крытых кортах.

Будков-Кьер

Николай выиграл два из трех матчей на групповом этапе.

В первом туре норвежский теннисист одержал победу над Мартином Ландалусе — 4:1, 3:4, 4:2, 4:3.

После этого Будков-Кьер обыграл еще одного испанца — Рафаэля Ходара (4:1, 4:2, 1:4, 4:2).

В итоге именно эта победа стала ключевой — скандинав опередил Ходара по дополнительным показателям и занял второе место в группе.

Как и Блокс, Будков-Кьер в этом году выиграл 22 матча из 31 на крытых кортах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Блокса в этом матче можно поставить за 1.51, победу Будкова-Кьера букмекеры предлагают за 2.55.

Прогноз: скорее всего, норвежец не помешает бельгийскому теннисисту выйти в финал. По итогам группового этапа можно сделать вывод, что Блокс способен побороться за титул на Next Gen ATP.

2.02 Победа Блокса с форой по сетам (-1,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Блокс — Будков-Кьер принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Рекомендуемая ставка: победа Блокса с форой по сетам (-1,5) за 2.02.