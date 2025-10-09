Датчанин Хольгер Руне сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 10:00 мск.
Руне
Хольгер третий раз в сезоне вышел в четвертьфинал «Мастерса».
Лучшим результатом датчанина на этом уровне в 2025-м пока остается выход финал в Индиан-Уэллс.
В 1/8 финала шанхайского турнира у Руне был непростой матч против француза Джованни Мпетши-Перрикара — 6:4, 6:7, 6:3.
В третьем круге Руне одержал победу над Юго Эмбером — 6:4, 6:4.
Еще в одном матче Хольгер выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса — 7:5, 6:4.
Вашеро
Валантен впервые в карьере вышел в четвертьфинал на уровне ATP.
Представитель Монако начинал текущий турнир в статусе 204-й ракетке мира. Благодаря успешному выступлению в Шанхае он поднимется в рейтинге как минимум на 130-ю строчку.
Важно уточнить: с учетом квалификации Вашеро провел на этом турнире уже шесть матчей.
В отборе его соперниками были американец Нишеш Басаваредди и канадец Лиам Драксль.
В основной сетке 26-летний Вашеро выиграл у Ласло Джере, Александра Бублика, Томаша Махача (чех снялся при счете 6:0, 3:1 в пользу Валантена) и Таллона Грикспора (4:6, 7:6, 6:4).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.31, победу Вашеро букмекеры предлагают за 3.44.
Прогноз: Хольгер провел в Шанхае семь сетов, тогда как Валантен — уже 16! Как ни крути, а датчанин просто обязан обыгрывать уставшего соперника.
Рекомендуемая ставка: победа Руне с форой по геймам (-3,5) за 1.94.