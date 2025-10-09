Руне ошарашит в матче против 204-й ракетки мира?

прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 1.94

Датчанин Хольгер Руне сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 10:00 мск.

Руне

Хольгер третий раз в сезоне вышел в четвертьфинал «Мастерса».

Лучшим результатом датчанина на этом уровне в 2025-м пока остается выход финал в Индиан-Уэллс.

В 1/8 финала шанхайского турнира у Руне был непростой матч против француза Джованни Мпетши-Перрикара — 6:4, 6:7, 6:3.

В третьем круге Руне одержал победу над Юго Эмбером — 6:4, 6:4.

Еще в одном матче Хольгер выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса — 7:5, 6:4.

Вашеро

Валантен впервые в карьере вышел в четвертьфинал на уровне ATP.

Представитель Монако начинал текущий турнир в статусе 204-й ракетке мира. Благодаря успешному выступлению в Шанхае он поднимется в рейтинге как минимум на 130-ю строчку.

Важно уточнить: с учетом квалификации Вашеро провел на этом турнире уже шесть матчей.

В отборе его соперниками были американец Нишеш Басаваредди и канадец Лиам Драксль.

В основной сетке 26-летний Вашеро выиграл у Ласло Джере, Александра Бублика, Томаша Махача (чех снялся при счете 6:0, 3:1 в пользу Валантена) и Таллона Грикспора (4:6, 7:6, 6:4).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.31, победу Вашеро букмекеры предлагают за 3.44.

Прогноз: Хольгер провел в Шанхае семь сетов, тогда как Валантен — уже 16! Как ни крути, а датчанин просто обязан обыгрывать уставшего соперника.

1.94 Победа Руне с форой по геймам (-3,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Руне — Вашеро принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Рекомендуемая ставка: победа Руне с форой по геймам (-3,5) за 1.94.