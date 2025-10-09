Россиянка Людмила Самсонова сыграет против белоруски Арины Соболенко в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 07:30 мск.
Соболенко
Арина попала в число первых восьми сеяных и стартовала сразу со второго раунда.
В первом матче белорусская теннисистка одержала волевую победу над Ребеккой Шрамковой — 4:6, 6:3, 6:1.
Как и ожидалось, Соболенко понадобилось какое-то время, прежде чем она начала тотально доминировать на корте.
Это был ее первый матч после победы на Открытом чемпионате США.
Соболенко второй год подряд выиграла мэйджор в Нью-Йорке. На этот раз ее соперницей по финалу была Аманда Анисимова (6:3, 7:6).
В этом сезоне Арина провела 68 матчей, и на этом отрезке у нее 58 побед и 10 поражений.
Ранее в этом году она проиграла раньше четвертьфинала только на двух турнирах.
Соболенко — действующая чемпионка «тысячника» в Ухане.
Самсонова
Людмила второй раз в этом году прошла не менее двух раундов на «тысячнике». Ее лучшим результатом на этом уровне в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
Текущий турнир Самсонова начала с победы над колумбийкой Эмилианой Аранго — 6:1, 7:5.
Во втором круге Самсонова одержала волевую победу над американкой Софией Кенин — 3:6, 6:3, 6:1.
В конце сентября Людмила неудачно выступила на «тысячнике» в Пекине. Вопреки ожиданиям, здесь она проиграла в стартовом матче француженке Лоис Буассон.
Самсонова выиграла только четыре из девяти последних матчей.
Спад в игре и результатах Людмилы начался сразу после Уимблдона, на котором она дошла до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.16, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 5.20.
Прогноз: возможно, Самсонова, как и Шрамкова, создаст интригу, но здесь вряд ли дойдет до сенсации.
При этом стоит уточнить, что Арина выиграла только три из пяти матчей против Людмилы. Правда, их предыдущая встреча, состоявшаяся весной в Индиан-Уэллс, завершилась уверенной победой белоруски — 6:2, 6:3.
Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов больше 18,5 за 1.93.