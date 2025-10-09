прогноз на матч турнира в Ухане, ставка за 1.93

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против белоруски Арины Соболенко в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 07:30 мск.

Соболенко

Арина попала в число первых восьми сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче белорусская теннисистка одержала волевую победу над Ребеккой Шрамковой — 4:6, 6:3, 6:1.

Как и ожидалось, Соболенко понадобилось какое-то время, прежде чем она начала тотально доминировать на корте.

Это был ее первый матч после победы на Открытом чемпионате США.

Соболенко второй год подряд выиграла мэйджор в Нью-Йорке. На этот раз ее соперницей по финалу была Аманда Анисимова (6:3, 7:6).

В этом сезоне Арина провела 68 матчей, и на этом отрезке у нее 58 побед и 10 поражений.

Ранее в этом году она проиграла раньше четвертьфинала только на двух турнирах.

Соболенко — действующая чемпионка «тысячника» в Ухане.

Самсонова

Людмила второй раз в этом году прошла не менее двух раундов на «тысячнике». Ее лучшим результатом на этом уровне в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

Текущий турнир Самсонова начала с победы над колумбийкой Эмилианой Аранго — 6:1, 7:5.

Во втором круге Самсонова одержала волевую победу над американкой Софией Кенин — 3:6, 6:3, 6:1.

В конце сентября Людмила неудачно выступила на «тысячнике» в Пекине. Вопреки ожиданиям, здесь она проиграла в стартовом матче француженке Лоис Буассон.

Самсонова выиграла только четыре из девяти последних матчей.

Спад в игре и результатах Людмилы начался сразу после Уимблдона, на котором она дошла до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.16, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 5.20.

Прогноз: возможно, Самсонова, как и Шрамкова, создаст интригу, но здесь вряд ли дойдет до сенсации.

При этом стоит уточнить, что Арина выиграла только три из пяти матчей против Людмилы. Правда, их предыдущая встреча, состоявшаяся весной в Индиан-Уэллс, завершилась уверенной победой белоруски — 6:2, 6:3.

1.93 Победа Соболенко + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Соболенко — Самсонова принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов больше 18,5 за 1.93.