Немец Александр Зверев сыграет против француза Артура Риндеркнеша в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 6 октября, начало — в 13:30 мск.
Зверев
Саша в первом матче выиграл у француза Валантена Руайе — 6:4, 6:4.
Вопреки ожиданиям, немецкий теннисист начал турнир с уверенной победы.
Перед матчем Зверев пожаловался на боли в спине, из-за которых он уже некоторое время вынужден сокращать тренировочный процесс.
Кроме того, именно по этой причине Зверев не смог сыграть в полную силу в матче против Даниила Медведева (3:6, 3:6) в четвертьфинале «пятисотника» в Пекине.
В предстоящем матче многое тоже будет зависеть от его состояния.
Риндеркнеш
Артур не попал в список сеяных, поэтому для выхода в третий раунд ему надо было выиграть два матча.
В первом круге соперником француза был Хамад Медьедович, который выиграл первый сет, но в начале второго был вынужден сняться из-за травмы.
Во втором раунде Риндеркнеш одержал победу над американцем Алексом Микельсеном — 6:3, 6:4.
Риндеркнеш повторил свой лучший результат сезона на уровне ATP 1000. В августе он выиграл два матча в Цинциннати.
В целом на харде лучшим результатом Артура в этом году пока остается выход в четвертый раунд US Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.31, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 3.46.
Прогноз: летом Саша проиграл Артуру в невероятном пятисетовом матче на Уимболдоне. Есть подозрение, что француз снова станет серьезным препятствием для одного из фаворитов турнира. Плюс надо учитывать, что Зверева, возможно, снова будет беспокоить спина.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.