прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 1.92

Немец Александр Зверев сыграет против француза Артура Риндеркнеша в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 6 октября, начало — в 13:30 мск.

Зверев

Саша в первом матче выиграл у француза Валантена Руайе — 6:4, 6:4.

Вопреки ожиданиям, немецкий теннисист начал турнир с уверенной победы.

Перед матчем Зверев пожаловался на боли в спине, из-за которых он уже некоторое время вынужден сокращать тренировочный процесс.

Прогнозы на теннис

Кроме того, именно по этой причине Зверев не смог сыграть в полную силу в матче против Даниила Медведева (3:6, 3:6) в четвертьфинале «пятисотника» в Пекине.

В предстоящем матче многое тоже будет зависеть от его состояния.

Риндеркнеш

Артур не попал в список сеяных, поэтому для выхода в третий раунд ему надо было выиграть два матча.

В первом круге соперником француза был Хамад Медьедович, который выиграл первый сет, но в начале второго был вынужден сняться из-за травмы.

Во втором раунде Риндеркнеш одержал победу над американцем Алексом Микельсеном — 6:3, 6:4.

Риндеркнеш повторил свой лучший результат сезона на уровне ATP 1000. В августе он выиграл два матча в Цинциннати.

В целом на харде лучшим результатом Артура в этом году пока остается выход в четвертый раунд US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.31, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 3.46.

Прогноз: летом Саша проиграл Артуру в невероятном пятисетовом матче на Уимболдоне. Есть подозрение, что француз снова станет серьезным препятствием для одного из фаворитов турнира. Плюс надо учитывать, что Зверева, возможно, снова будет беспокоить спина.

1.92 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Зверев — Риндеркнеш принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.