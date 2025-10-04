прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 2.03

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против аргентинца Камило Уго Карабельи во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 07:30 мск.

Карабельи

Камило Уго в первом раунде встречался с Теренсом Атманом, который не смог завершить матч.

Француз снялся в первом сете при счете 4:4. Здесь аргентинцу, безусловно, сильно повезло.

Перед этим у Карабельи была серия из четырех поражений.

В начале августа он проиграл Бену Шелтону во втором круге «Мастерса» в Цинциннати, после чего не прошел ни раунда на US Open, в Ханчжоу и Пекине.

Прогнозы на теннис

Здесь важно учитывать, что ранее в этом сезоне Карабельи дебютировал в топ-50 во многом благодаря успешным выступлениям на грунте.

На харде его главным и единственным успехом пока остается неожиданный выход в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс, на котором он попал в основную сетку как лаки-лузер.

Де Минор

Алекс ранее на этой неделе дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Пекине.

Австралиец проиграл в 1/2 финала Яннику Синнеру (3:6, 6:4, 2:6). Несмотря на результат, на этот раз он достойно провел матч против одного из лучших теннисистов мира.

Кроме того, в сентябре Де Минор обыграл Сашу Зверева и Якуба Меншика в рамках Кубка Лейвера.

В текущем сезоне Де Минор провел на харде уже 42 матча, и на этом отрезке у него 32 победы и 10 поражений.

Летом Алекс выиграл «пятисотник» в Вашингтоне, а также дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Торонто и на US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Де Минора не будет проблем в предстоящем матче. Победу Карабельи букмекеры предлагают за 11.25.

Прогноз: да, пожалуй, здесь уместно сказать, что австралийцу достался чересчур простой соперник, учитывая статус турнира. На харде Карабельи неспособен конкурировать с представителями топ-10.

2.03 Победа Де Минора с форой по геймам (-6,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Карабельи — Де Минор принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора с форой по геймам (-6,5) за 2.03.