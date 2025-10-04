Австралиец Алекс Де Минор сыграет против аргентинца Камило Уго Карабельи во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 07:30 мск.
Карабельи
Камило Уго в первом раунде встречался с Теренсом Атманом, который не смог завершить матч.
Француз снялся в первом сете при счете 4:4. Здесь аргентинцу, безусловно, сильно повезло.
Перед этим у Карабельи была серия из четырех поражений.
В начале августа он проиграл Бену Шелтону во втором круге «Мастерса» в Цинциннати, после чего не прошел ни раунда на US Open, в Ханчжоу и Пекине.
Здесь важно учитывать, что ранее в этом сезоне Карабельи дебютировал в топ-50 во многом благодаря успешным выступлениям на грунте.
На харде его главным и единственным успехом пока остается неожиданный выход в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс, на котором он попал в основную сетку как лаки-лузер.
Де Минор
Алекс ранее на этой неделе дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Пекине.
Австралиец проиграл в 1/2 финала Яннику Синнеру (3:6, 6:4, 2:6). Несмотря на результат, на этот раз он достойно провел матч против одного из лучших теннисистов мира.
Кроме того, в сентябре Де Минор обыграл Сашу Зверева и Якуба Меншика в рамках Кубка Лейвера.
В текущем сезоне Де Минор провел на харде уже 42 матча, и на этом отрезке у него 32 победы и 10 поражений.
Летом Алекс выиграл «пятисотник» в Вашингтоне, а также дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Торонто и на US Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Де Минора не будет проблем в предстоящем матче. Победу Карабельи букмекеры предлагают за 11.25.
Прогноз: да, пожалуй, здесь уместно сказать, что австралийцу достался чересчур простой соперник, учитывая статус турнира. На харде Карабельи неспособен конкурировать с представителями топ-10.
Рекомендуемая ставка: победа Де Минора с форой по геймам (-6,5) за 2.03.