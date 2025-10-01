прогноз и ставка на финал турнира в Пекине, ставка за 2.04

Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Лернера Тьена в финале турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 1 октября, начало — в 09:00 мск.

Синнер

Янник седьмой раз в этом году сыграет в финале.

Ранее в текущем сезоне итальянец проигрывал раньше финала только на одном турнире: в июне он уступил Александру Бублику во втором раунде травяного «пятисотника» в Галле.

В полуфинале Синнер выиграл у Алекса Де Минора — 6:3, 4:6, 6:2. Теперь его победная серия в противостоянии с австралийцем составляет 11 матчей.

В четвертьфинале он одержал уверенную победу над венгром Фабианом Марожаном — 6:1, 7:5.

Зато перед этим у Синнера был не самый простой матч против француза Теренса Атмана — 6:4, 5:7, 6:0.

В первом круге он одержал разгромную победу над хорватом Марином Чиличем — 6:2, 6:2.

В текущем сезоне Синнер провел 46 матчей, и на этом отрезке у него 41 победа и пять поражений.

В прошлом году Синнер проиграл Карлосу Алькарасу в решающем матче пекинского «пятисотника».

Тьен

Лернер впервые в карьере вышел в финал турнира ATP.

В полуфинале Тьен встречался с Даниилом Медведевым, который снялся при счете 5:7, 7:5, 4:0 в пользу соперника. Россиянин не смог продолжить матч из-за судорог.

При этом во втором сете при счете 5:3 Медведев не смог подать на матч.

В четвертьфинале соперником американца был Лоренцо Музетти, которому тоже не удалось завершить матч из-за травмы. Итальянец снялся при счете 4:6, 6:3, 3:0 в пользу Тьена.

Во втором раунде 19-летний теннисист спокойно обыграл итальянца Флавио Коболли (6:3, 6:2), который на старте турнира тормознул Андрея Рублева.

В первом круге Тьен одержал волевую победу над аргентинцем Франсиско Серундоло — 4:6, 6:3, 6:4.

В этом году Тьен выиграл пять из семи матчей против соперников из топ-10. По этому показателю его опережают только Карлос Алькарас и Янник Синнер.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Синнера не будет проблем в предстоящем матче. На победу Тьена можно поставить за 11.75.

Прогноз: в этом году Лернер уже обыгрывал не только Медведева (дважды) и Музетти, но и Сашу Зверева, Андрея Рублева и Бена Шелтона, однако в данном случае почти нет сомнений, что он не сможет удивить фаворита.

Будет, скорее всего, то же самое, что и в матче между Тьеном и Новаком Джоковичем на US Open, когда серб спокойно обыграл американца. Тьен действительно талантлив, но он пока не готов конкурировать с такими тяжеловесами.

