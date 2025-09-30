прогноз на финал турнира в Токио, ставка за 2.04

Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Тейлора Фрица в финале турнира ATP 500 в Токио (500). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 12:00 мск.

Алькарас

Карлос вышел в десятый финал в этом году.

При этом на восьми предыдущих турнирах ATP он ни разу не проигрывал раньше финала.

Еще один невероятный факт: Алькарас выиграл 42 из последних 44 матчей.

На текущем турнире он до сих пор отдал лишь один сет.

В полуфинале у Алькараса был непростой матч против норвежца Каспера Рууда — 3:6, 6:3, 6:4.

В первом круге Алькарас одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 6:4, 6:2.

В этом матче он заставил серьезно волноваться, когда взял медицинский перерыв из-за боли в голеностопе.

К счастью, матч второго круга против Зизу Бергса окончательно повредил, что с Карлосом все в порядке. Он спокойно обыграл бельгийского теннисиста в двух сетах — 6:4, 6:3.

В четвертьфинале его соперником был американец Брэндон Накашима — 6:2, 6:4.

Фриц

Тейлор третий раз в сезоне вышел в финал.

Летом американец стал победителем травяных турниров в Штутгарте и Истборне.

В первом круге токийского «пятисотника» Фриц одержал волевую победу над канадцем Габриэлом Диалло — 4:6, 6:3, 7:6.

Во втором раунде его соперником был португалец Нуну Боржеш — 7:5, 7:6.

В четвертьфинале, как и ожидалось, Фрицу пришлось понервничать в матче против Себастьяна Корды — 6:3, 6:7, 6:3.

Полуфинальный матч против Дженсона Бруксби получился не таким сложным — 6:4, 6:3.

Фриц второй раз сыграет в финале турнира в столице Японии. Три года назад он обыграл в решающем матче Фрэнсиса Тиафо.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.18, победу Фрица букмекеры предлагают за 4.80.

Прогноз: Карлос выиграл три из четырех матчей против Тейлора. Однако их предыдущая встреча, которая состоялась 21 сентября на Кубке Лейвера, завершилась победой американца со счетом 6:3, 6:2.

По всей видимости, предстоящий матч тоже будет непростым для первой ракетки мира. Фрица очень тяжело обыграть, когда он стабильно подает первым мячом.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.04.