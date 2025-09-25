прогноз и ставка на турнир в Токио, ставка за 1.92

Американец Тейлор Фриц сыграет против канадца Габриэла Диалло в первом круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 05:00 мск.

Диалло

Габриэль не может похвастаться результатами на недавних турнирах в Северной Америке, но и о провале здесь тоже не может быть речи.

Достаточно сказать, что после майского «Мастерса» в Риме канадский теннисист еще ни разу не проигрывал в стартовом матче.

При этом хард пока остается для Диалло самым сложными покрытием.

В этом году он пока ни разу не выигрывал на харде хотя бы два матча подряд в рамках одного турнира.

На US Open североамериканец в первом круге выиграл у Дамира Джумхура, а во втором уступил Хауме Муньяру.

Фриц

Тейлор на прошлой неделе провел два классных матча на выставочном турнире Кубок Лейвера.

В первом американский теннисист обыграл Карлоса Алькараса, а во втором — Сашу Зверева.

При этом в обоих случаях Фриц не отдал ни одного сета.

Несмотря на статус турнира, эти результаты не стоит недооценивать, учитывая уровень премиальных.

Кроме того, в середине сентября Фриц помог сборной США выйти в «финал восьми» Кубка Дэвиса.

В этом году Фриц выиграл 28 из 38 матчей на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Диалло в этом матче можно поставить за 4.05, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.24.

Прогноз: ранее в этом году Тейлор обыграл канадца на Уимблдоне и на «Мастерсе» в Торонто. При этом во втором случае Диалло взял лишь шесть геймов. Скорее всего, в предстоящем матче тоже не дойдет до серьезной интриги.

Рекомендуемая ставка: победа Фрица с форой по геймам (-3,5) за 1.92.